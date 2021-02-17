美國名嘴Larry King於上月23日病逝，享年87歲。他留下200萬美元（約1,550萬港幣）遺產，早在2019年手寫一份遺囑，要求將財產平均分給5名子女，分居中的妻子Shawn Southwick不在名單上。《紐約郵報》報道，61歲的Shawn不甘冇錢分，準備告上法庭。

據指Shawn Southwick完全不知道這份祕密遺囑的存在，認為Larry在某人的壓迫下擬定新遺囑，她說：「我們有一份非常周詳的家庭財產計劃，它現在還在，它是合法的遺囑。」並透露她和Larry在2015年就以夫妻的身份寫好遺囑，那份遺囑合乎法律規定。

Larry和Shawn結婚22年，他前年8月再度申請離婚，在他的晚年，兩人處於分居狀態，也持續在打離婚官司。據悉，修正版的遺囑就是在他提出離婚2個月後寫好的。Shawn表示，二人兒子得知此事很不開心，也支持她採取法律行動。《紐約郵報》推算，200萬美元均分給5人，Larry的子女平均可得40萬美元（約310萬港幣），若Shawn也分一份，每人約可拿到30萬美元（約233萬港幣），該報記者問Shawn為何要為30萬美元開戰？她強硬回答：「這是原則問題！」

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