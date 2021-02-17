日本男星三浦春馬去年7月18日在寓所上吊身亡，終年30歲。在他死後曾爆出父母爭奪兒子留下的九位數日圓遺產，而三浦春馬的63歲生父更在上月因病離世。

一直有傳三浦春馬與母親因財失義，日本傳媒亦報道母子兩人在四年前感情決裂，目前春馬的遺骨就交由母親看管。三浦春馬母親接受明天出版的《週刊新潮》訪問，首度開腔談及兒子之死，並指摘他生前所屬的Amuse事務所應負上責任。

春馬媽媽表示：「春馬死的最大原因，就是我不在他身邊，令到我很後悔，就算發生任何事，可惜我沒有拼命去保護他，非常後悔。」童星出身的三浦春馬家境複雜，母親和父親在他小學一年級時已經離婚。雖然母親之後再婚，但又已經與第二任丈夫分開。至於被指貪錢，春馬母親否認有關說法，解釋只是跟兒子失去聯絡：「真的已無法聯絡，在大約五年前，理由是春馬的身心狀態轉差，我當時與一名男性再婚，還有跟所屬事務所發生磨擦，各種事情讓春馬精神及身體加重負擔。」2014年，三浦春馬因主演劇集《我存在的時間》要為角色減磅，從當時起健康急轉直下，母親直指事務所沒有協助他保持身體及心靈上能夠健康地發展，認為公司也有責任。她在明天公開的訪問中也有提及前夫之死，並交代春馬死忌會否辦悼念活動。

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