現年45歲的韓劇「催淚天后」崔智友大前年3月突然宣佈做人妻，嫁細9歲的圈外男友，並於去年5月平安誕女，榮升做媽媽，展開人生新一頁。友姐近日已產後復出，除了為品牌拍攝新廣告外，亦接受雜誌《Cosmopolitan》韓版的訪問，提到結婚生B的心情。

唔急住復出

友姐表示現時的日常生活是整天在旁邊觀察孩子長大，認為感到既欣慰，又神奇。對於復出拍劇，她表示：「在這種情況下，像今天一樣慢慢地拍攝，還抽空看電視劇或電影劇本。但是我不想抱着懷念拍攝現場的心情而急於復出，我想好好看着孩子一天天長大。」被問到女兒跟她是否相似時，友姐表示：「首先是身形都很修長，而且和我說話時的嘴型很像。」

婚後決心休息

友姐表示，因為跟她親近的人，年齡都比她大，朋友的孩子已經讀大學，所以她是買書一個人學習如何撫養孩子，她坦言：「經歷了結婚和生子，自然就有了演戲的空白期。以往雖然很想休息，但是一旦有好的作品出現就捨不得錯過，所以從來沒有休息過。結婚的時候下定決心，在一年半至兩年左右的時間裏充實自己的日常生活。」

生B後變成熟

被問到近年的變化、是否變得更成熟時，友姐笑言：「我以為我結婚的時候成熟了，但是有了孩子、要養大孩子時，才真正成熟。之前好像是個人主義，在努力不給別人帶來傷害的基礎下，我也有過不想受到傷害的想法，只想到我自己、我的家人、我的fans。但是現在視線會放得更遠，會看到不太親近的朋友的同時，也更加珍惜和我在一起很久的人們的存在，也想成為有好的影響的人，能給想要生B的同齡女性帶來希望。」

友姐亦回顧了以往拍攝的作品，坦言最不捨得的角色。是經典韓劇《冬季戀歌》中惟珍一角，笑言：「現時演高中生的角色太牽強了，所以覺得是再也不能演的角色。《天國的階梯》的靜書一角也是，再也不能喊着『誠俊oppa』跑下去了。」

當幸福人妻

友姐於大前年突然宣佈做人妻，對於結婚後最大的變化及心情時，她表示：「單身的時候可以熬夜看電影等，可以自由地度過日常生活，但是結婚生B後，連瞓晏覺都睡不好。雖然有些困難，但最明顯的是我要集中精力，要放棄的和要珍惜的，要切實地加以區分。」

友姐表示：「我覺得和某個人交往並成為人生伴侶的過程，是真正認識到自己是怎樣的人的過程。結婚時，非常自然地做出了有可能不會生孩子的假設。即使這樣，我仍然認為，跟老公會擁有一個好的家庭，工作、朋友、興趣等豐富了生活，因此也滿足了這種想法。後來有了孩子，在感謝和幸福的同時，也要犧牲很多東西，我不認為我們可以預見和決定我們生活及愛的方式。」

友姐表示：「人的事情是不可預知，充實地活好現在，就會迎來好的未來。」友姐表示非常感謝現在圍繞她的一切，坦言心情變得豐富，內心充滿了好心情：「幸福不是追求，也不是成就，是偶爾會湧上心頭的普通瞬間。」

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