韓國男團U-KISS的26歲前成員東浩，2015年11月宣佈跟年長一歲的圈外女友奉子成婚，由於當時東浩年僅21歲，所以消息令網民大感震驚。而翌年5月東浩更榮升做爸爸，不過兩人婚姻維持不足3年，並已於2018年8月離婚，兒子歸前妻撫養。

疑有復合機會

而東浩和前妻離婚後再見亦是朋友，東浩在社交網公開了與前妻和兒子到樂園共享家庭樂的照片，於公開的照片中可見東浩和兒子一起看着旋轉木馬，他又留言：「體力是大叔，明天估計肌肉痛。 」同時疑似是其前妻的IG亦有公開三人溫馨遊玩的樣子，一家三口看起來相處得十分不錯，而東浩和前妻的舉動看起來完全不似離婚夫婦，未知是否有機復合？

回韓準備當兵

另外，東浩之前一直在日本發展，並在當地生活了三年多，不過他上月透露因為要履行服兵役義務，所以已於上月底回韓國，為當兵做準備。

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