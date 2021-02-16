2021春夏系列陸續登場，除了期待換上新裝，當然還需要一個新手袋。這季不少品牌如Celine、Chloé、Loewe都有推出休閒感十足的帆布手袋，清新自然的大地色調，搭配品牌logo或皮革細節，簡約又不失輕奢感，為任何造型增添一份隨性的時尚氣息。

Celine復古

Celine手袋向來深得不少時尚女生喜愛，其中Triomphe Cabas系列手袋屬於熱賣款式。新季換上全新色調，純白色帆布結合赭色Triomphe圖案，依然體現出系列的復古格調，卻有令人煥然一新的感覺。除了經典款式如Ava手袋及Tambour手袋外，夏季系列增添新成員，特大Cabas手袋飾以Celine印花，風格休閒，兼備超大容量；另一款小型Patapans飾鏈手袋，可掛肩及斜揹，配備辮狀飾鏈，造型高雅摩登。

Chloé防水

Chloé最新Woody帆布袋採用防水帆布製作，比一般帆布更耐用及耐髒，米白色袋身飾上啡色或黑色皮革細節，再搭配Chloé字樣的手挽帶，簡約得來又帶點小清新，配備中號及大號兩個尺寸，而且定價在萬元之內，相對親民易入手，難怪甫推出便引起熱捧。

Dior Fendi長青

長賣長有的Dior Book Tote，春夏季也帶來新色，杏色條子設計，充滿休閒的度假氣息；Fendi也有實用的Sunshine Shopper，帆布上壓紋刺繡同色「 FENDI ROMA」字樣，低調又不失矜貴，除了手挽，更配備可拆卸的帆布肩帶，一袋多種揹法，自然更吸引。

Loewe人氣

Loewe於春夏帶來全新的Anagram Jacquard系列，將品牌Anagram標誌融入提花織帆布中，既有簡約的單一大標誌，也有重複圖案設計，襯托炭灰及淡褐色物料的色彩質感，系列包括了五個人氣的手袋款式 ，分別為Hammock、Balloon、Cubi、Horseshoe及全新Anagram手挽袋。

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