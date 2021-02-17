現年70歲的資深演員吳孟達，早前為大陸電影《少林寺之得寶傳奇》拍海報時，突然用手按着心口，面露痛苦表情，但仍堅持完成工作。7年前達哥曾因心臟衰竭入院搶救，故大家都很擔心他。近日達哥現身大陸綜藝節目《王牌對王牌》，坦言身體狀況仍未恢復，更嘆謂曾經以為自己要走了！

為了宣傳新戲，久未參與綜藝節目的達哥，穿上桃紅色衫現身，氣色不錯，但身形就清減很多，當達哥亮相時，現場的藝人沈騰、賈玲、華晨宇、潘長江等都起身鼓掌。達哥指當年受病毒感染，導致心臟出現很大問題，「那個時候真的甚麼都做不了，心裏面很多事情想做，力不從心。感覺幾年沒拍戲了，好像跟很多觀眾朋友距離越來越遠了，夜深人靜的時候，感覺自己好像要走了。沒想到王寶強又請我拍戲，可以多活一陣子。」一番說話令人心酸。

達哥透露22歲入行，從影48年，如今70歲了，前年拍電影《流浪地球》時，因身體還沒有真正康復，拍戲要穿上重達70斤的戲服，還要吊威也上半空，令他一度缺氧不適，「說真話，拍了兩天很後悔，剛穿那個衣服就受不了，70斤（約154磅），每個鏡頭下來我都要吸氣氣，有一次要吊威也，結果吊上去之後，下面動作導演還在商量這個鏡頭，我在上面很辛苦，缺氧了，下來後就不成了，就哭，我真的哭了那次，這輩子拍戲第一次。」

而談到已有17年沒合作的周星馳，以前達哥曾說過，跟星爺有種老死不相往來的感覺，節目中再被問到會否合作，達哥大笑：「我還沒死，他還沒退休，一定有機會的。」

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