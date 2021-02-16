今年農曆新年因疫情關係，不少香港人未能外出旅遊，惟有留港消費或活動，近日不但逼爆山頂、昂坪、長洲等地，就連廟宇都逼爆。向來是潮人的葛民輝亦趁假期，一家三口出動去荃灣龍母廟拜神祈福，同場還有蔡一智兩公婆來拜太歲，兩家人十分誠心。

前日（15日）年初四下午1點左右，《蘋果》在荃灣龍母廟見到葛民輝，帶老婆和25歲兒子Jabez一家三口到廟，見他們下車時，還帶備鮮花和祭品，兒子乖巧負責拿東西。不知是否阿葛自小在荃灣長大，經常來龍母廟上香，看他入廟內，熟門熟路，先到地主上香，之後再行上去廟內各處上香拜神。

現場所見阿葛拿住一些香燭和衣紙，誠心低頭叩拜，而葛太拿着三支大香，走到香爐前誠心上香，難得兒子Jabez跟隨父母同樣誠心。一家三口在廟內大約逗留個多小時才離開，當他們行往停車場取車時，記者同阿葛打招呼，而葛太禮貌地跟記者拜年︰「恭喜發財！」問阿葛求了支甚麼籤？他笑謂：「幾好嘅籤。（有冇為香港求吓籤？）冇呀！好多人只係求自己。」其後便上車離去。

湊巧的是同場還有蔡一智兩公婆來到龍母廟拜神，卻跟阿葛緣慳一面。穿紅色上衣的蔡一智拿香燭和衣紙先行入太歲廟拜神，估計來拜太歲祈福和保平安。由於現場有不少善信，蔡一智和太太要左穿右插才上到香，而蔡一智好誠心拿着衣紙向神明許願，才拿出戶外化寶爐化寶。

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