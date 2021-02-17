劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》，經過武漢肺炎疫情洗禮，終於等到戲院重開同觀眾見面。華仔早前於九龍灣接受訪問，他形容去年的工作檔期像消失了一樣，有3部戲及2個演唱會取消，唯一值得高興的是意外多了親子時間，但亦多了責罵女兒。

對於《拆彈2》要挺着疫巿上映，華仔說：「順住個情況大家努力，亦冇得諗，大家都唔知將來會點，只好大家小心啲、樂觀啲。賣票會有管制，上映時可能疫情會有啲唔同情況出現，我諗老闆都係諗蝕住做，冇得控制。」對於本年的工作計劃，華仔說：「亂晒啦！好似2020年嘅檔期全年冇咗，舊年喺上海拍完《人潮洶湧》，之後所有戲都冇開，有3部戲2個演唱會都停咗，今年尾會開番一部戲。為咗樂觀、審慎，我哋照計劃未來一年半的工作，照計劃有演唱會。過去未開嘅新戲就解散咗劇組，暫時呢兩年我冇自己投資電影，為吸引投資者，自己公司都只係投資5%。」

繼2002的《嚦咕嚦咕新年財》後再度與劉青雲合作，華仔表示相隔十多年間，其實中間有邀請過青雲合作，他說：「有一次要求佢客串我部戲，有一日好特定嘅日子想佢嚟，但係佢拍緊戲嚟唔到，一路想同佢合作，今次搵佢覺得有少少壓力，咁多年冇一齊演戲，擔心唔係好配合，但係我覺得青雲真係一個好好嘅演員，之前我哋有對稿，大家講晒與身邊人嘅關係，好似一齊生活一次一樣，拍出來很有默契，感覺特別能打動人。」

閉關變懶再增磅

因疫情而閉關，華仔笑指主要工作變成增肥，他說：「我真係肥咗，食嘢密咗，運動越來越懶。以前5點拍完戲返屋企即刻做運動，夜晚8點食完飯瞓覺，而家成日喺屋企，諗住晏啲先做，反而懶咗。」他承認今年多了親子時間，由農曆新年開始返太太家鄉馬來西亞，因為疫情停工留至4月才返香港，整段時間陪伴女兒劉向蕙網上學習，華仔說：「無端端好似重新再讀書咁，其實以前都多（親子時間），但唔係我哋教佢做功課，多咗做功課時間。」華仔笑指正確來說並不是親子，而是增加責罵女兒的機會，華仔笑言陪讀書會忍不住口指罵女兒：「有冇搞錯，你咁都唔識！」對於華仔是惡爸爸還是「Yes，爹哋」，華仔回應：「我係『Yes，爹哋』，但係都頂唔住，好多父母都明白我嘅心態，係一個考驗，而家脾氣好過以前。」至於向蕙會否高興獲爸爸多了時間陪伴，華仔說：「我返去問吓佢先，應該開心啩。」

採訪：張俊銘

攝影：沈健程

妝髮：鄭如麗

服裝：Kolor @ Lane Crawford

場地：九龍灣國際展貿中心(KITEC)

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