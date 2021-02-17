吳宇森與太太牛春龍去年10月正式榮升祖父母，長女吳尚方誕下混血B女吳慧蘭（Sophia），但礙於武漢肺炎疫情，孫女出生後只能看不能抱，藉着農曆年全家人終於可以相聚吃團年飯，據台灣《蘋果新聞網》報道，首次抱了小孫女的他頻頻大讚「漂亮」，外婆牛春龍踢爆從來沒聽過他口中說出這兩個字。

以往因工作關係，吳宇森夫婦經常東奔西跑，自疫情橫掃全球後，人在美國的吳宇森只能待在家中清閒過日子，由於居住在疫情嚴重的洛杉磯，除了保持社交距離及做足防疫措施外，更定期每月做一次檢測，平日又很少出門，即使外出也是全套防疫裝備。他表示從正面角度看疫情，讓他有更多時間去思考，如何拍一部年輕人喜歡的好電影，也讓他多了和家人相處的時間。

吳宇森夫婦育有兩女一子，一家人早已移民美國生活，但各住在不同地區，過年終於可以聚在一起吃團年飯。其實吳宇森在孫女兩個月大時才第一次見面，但當時吳尚方嚴格要求家人只能看不能碰BB，直到最近打了疫苗，再家居隔離14天，才安心給孫女一個愛的抱抱。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！