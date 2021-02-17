董敏莉（Monie）與任職律師的丈夫莊耀金，前日帶同2歲大囡囡Martha移居台灣，開展更好新生活。一家三口抵達台灣後，要先在防疫旅館進行15日隔離，由於台灣防疫指揮中心早前將家庭成員可以一起被隔離政策，改為規定必須「一人一戶」，而6歲以下小童則可以跟一名大人同房，因此Monie只能與囡囡Martha同房，跟丈夫分房隔離15日。

踏入接受隔離的第二天，Monie今日於IG上載一張Martha站在酒店房門口，乖乖企定定望着相隔一條走廊、對面房間的爸爸。難得見到囡囡，一臉慈父的莊耀金蹲下身並雙手做出心形手勢送給Martha，場面既溫馨又隔膜，難怪親身感受這一幕的Monie留言：「終於感受到咩叫既近且遠，最遙遠的距離，就係見到，但摸唔到，一世人應該無乜機會要『隔離』（唔該以後都唔好再有）而家親身感受到佢嘅可怕，猷如軟禁，亦如坐監......」她勉勵自己指惟有整理好情緒，輔以小確幸精神，努力完成15天隔離。面對囡囡跟爸爸的隔空對話，Monie表示原來一家人只能在每天收取食物及倒垃圾時才可以隔空見面，但她已覺得好感恩，亦寫上「#檢疫嚴謹防疫咪有效果囉」。

此外，Monie也為Martha在隔離期間準備玩具消磨時間，她於IG Story寫上「隔離有咩做？都係煎吓蛋咁囉」，並貼相分享Martha在房中玩煮飯仔情形，Monie亦相當細心，在地上先舖上一塊大布，讓Martha玩得開心又衞生。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！