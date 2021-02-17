蔣嘉瑩本月21日迎接40歲生日，她今日在佐敦舉行網上音樂會，請來同門歌手施匡翹、謝高晉和謝志豪做表演嘉賓，蔣嘉瑩的兒子亦有到場，眾人送上蛋糕慶祝。

憑着經典歌《假如真的再有約會》唱到街知巷聞的蔣嘉瑩，笑言自己踏入4字頭，所以要「大搞」慶祝，她透露生日願望是再有一首受歡迎歌曲。蔣嘉瑩特地安排生日前開騷，而生日當天則一如以往跟母親過，講到她的「小情人」，蔣嘉瑩稱兒子讓她任意挑選禮物：「佢叫我任揀，不過係我畀錢，畀個藉口買嘢畀自己。」由於武漢肺炎疫情關係，她的丈夫在大陸工作，未能回港慶祝。

為安全與夫「分居」近一年

雖然與丈夫約一年未能見面，但蔣嘉瑩覺得大家安全最緊要，並不會追蹤丈夫行蹤：「阿仔讀書嘅學校規定，有家人去過外地就先要隔離，阿仔好鍾意返學，都冇所謂，科技先進可以網上見。」她笑言沒丈夫在旁，空床不會冷冰冰，視兒子為小情人，在身邊會暖笠笠。情人節以往也沒刻意慶祝，反而兒子怪責她沒有提醒而忘記送禮物。

另外，施匡翹加入TVB，她指唱片合約沒有變，只是會參與大台劇集等演出，並非親生仔：「係，我算係混血兒，中間人，期待多啲演出機會。」

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