【Moët & Chandon x AMBUSH】

日本潮牌AMBUSH可說是當今時尚圈最炙手可熱的品牌。AMBUSH去年與多個品牌合作聯乘，包括Bulgari、Converse、Uniqlo、Nike等，每次都引起超高的話題性。

AMBUSH近日再度帶來新的聯名合作，攜手與法國香檳酒莊Moët & Chandon合作，共同打造限量版的經典Moët Impérial香檳。酒莊的標誌性香檳誕生於1869年，此次合是152年來，首次對其香檳瓶進行重塑。品牌創辦人之一Yoon將品牌標誌性的美學融入瓶身設計，金色瓶頸改為黑色，與全新的白色浮雕標籤形成對比，有如一個可看見未來的窗口。

這次合作也表達了酒莊支持慈善事業，限量版香檳的部分盈利將會由Moët & Chandon捐贈給厄瓜多爾Chocó熱帶雨林中的Canandé保護地，這是世界上面臨危機最大的熱帶雨林之一。

【Jeremy Scott x CYBEX】

設計師Jeremy Scott的風格出名搞怪多變、天馬行空，最近他與德國手推車品牌CYBEX第四度聯手，推出造型極之可愛的Petticoat系列BB車。

現代的時尚爸媽，對BB車的設計非常講究。在Jeremy Scott眼中，polka dot是快樂的象徵，是能讓人看了就嘴角上揚的獨特圖案。這個聯名Petticoat系列以紅白波點印花為主調，並為品牌旗下頂級系列Priam及Mios BB車打造出專屬布套及汽車安全座椅，裝飾於遮陽棚上方的巨型蝴蝶結，更加是亮點，極為搶眼。除了推車座椅、嬰兒手提籃等商品外，系列的蝴蝶結及波點元素也有推出媽媽袋、嬰兒腳套等多款單品。

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