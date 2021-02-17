《蘋果》聯同GOLDEN SCENE主辦的「蘋果 X 狂舞派 3 VS 3 街舞大賽」，為街頭舞者提供平台，推廣街舞文化，勝出隊伍更可獲5000元現金獎及免費使用FunkyTown Dance Studio舞室十小時等豐富獎品。早前的招募吸引不少香港街舞舞者參加，經過一輪篩選，八強名單已誕生。

有份演出電影《狂舞派3》的劉敬雯（奶茶）及楊樂文（Lokman），繼續為八強隊伍擔任導師並作出指導，這次來到最後兩隊，分別是兩女一男的Waacking組合IHow HK及以B-boying加Hip-Hop應戰的TMD。

IHow HK

IHow HK擅長加入嫵媚元素的舞種Waaccking，獲Lokman及奶茶大讚充滿魅力及霸氣，笑稱他們是「暴力型Waacking」，三位成員分別是Sexylamelon、Ho Tung及Frankie他們已有11年舞齡。

曾是全職舞蹈員的Frankie，疫情下為了維持生計，現時兼職兩份售貨員工作：「影響最大係我，因為我主力教中小學，自從上年2月宣佈停課後，所有工作都停頓。去到７月，因為朋友介紹搵到份part-time，咁多年嚟我都只係做教學工作，冇其他工作經驗，好幸運喺一間內衣褲連鎖店搵到份part-time售貨員做。」同樣曾經是全職舞蹈員的Sexylamelon，早在4年前已開始兼任化妝師：「對我嚟講，疫情當然有影響，好彩早年轉咗做化妝工作，感覺上好似冇咁大影響。跳舞方面，我有教班同做比賽評判，而家都全部取消哂。作為舞蹈員，得到嘅支援都很少。我們會堅持，就算生活再苦都會跳下去。」任職設計師的Ho Tung在經濟上受的影響不大，但她坦言心理上受疫情困擾：「跳舞係我最鍾意嘅事，所以先去做full-time support自己，而家因為疫情停咗跳舞，限聚下約埋跳舞都好困難。」

雖然要打兩份工，但Frankie透露收入比疫情前大跌三份一：「兩份part-time加埋都係5000幾一個月，差距真係好大。真係勉強維生，筆錢用晒就冇，好彩之前教班有啲積蓄，如果唔係真係維持唔到。」收入大減，加上跳舞在香港從來不是賺大錢的行業，Frankie直言有很大感覺：「真心我們係相當被動，尤其係教學校方面，一停學所有課外活動都取消晒，我哋即刻冇咗份工，係可以用ZOOM上堂，不過網上同面授係兩回事，所以我開始諗，呢個行業喺香港應點樣走落去。其實都有諗過放棄，我曾經因為跳舞放棄其他課程嘅考試，所以而家有時會心淡。不過我講嘅放棄係放棄以跳舞為工作，但絕對唔會放棄跳舞，而家做part-time係辛苦，不過我哋擁有多一樣與眾不同嘅嘢，呢個最重要。」

早在四年前Sexylamelon已明白在香港跳舞，必須有穩定的工作來作經濟支援：「我必須養活到自己先可以繼續跳，所以我冇諗過放棄。」當年教他跳舞的老師已離世，因此Sexylamelon近年更努力推廣Waacking：「點解要着高踭鞋跳？點解要dress up？因為佢同傳統街舞唔同，佢要令舞者好有自信咁踏上舞台，我唔想失去呢種精神。」至於Ho Tung認為跳舞給予她生存以外的東西：「喺香港，令人有種好強烈嘅感覺，第一樣就會諗到生存呢兩個字，跳舞可以令我暫時脫離呢種負面情緒。」

TMD

主打Hip-hop及B-boying的TMD由Tiga、Dan及居港美籍黑人ManOfGod組成，他們的舞齡分別是9年、12年及20年，海選片段中以舞步拼湊不同畫面，無限的創意吸引奶茶及Lokman的目光。大部份香港人包括Tiga及Dan，起初認識街舞都是因為有型，但對於ManOfGod來說，街舞是他們的文化和生活的一部份：「我來自美國，這是我人民的文化，來到香港就如Dan說，跳舞變得很商業化，被視為工作，這沒問題。只是以我的背景來說，我透過藝術走進年輕人生活，就如Tiga說Hip-hop拯救了他的生活，我覺得把街舞融入藝術及教育，對別人的生命更有意義。」

他認為在香港教跳舞，人們學習的動機，不是為了認識街舞的歷史及文化：「人們付錢上課，不想來便不來，『教我如何擺動就好，我不在乎它的歷史』。但對我來說，那連繫着我人民的歷史，這是我們的文化、我們的音樂，是比動舞蹈更深入的事。」Tiga指學Breaking就像習武：「係一種修練，很多動作都很高難度，所以要花好多時間同精力練習。第二就係我喺呢個圈識到好多family，Hip-hop save my life，我去到邊都有跳舞人可以照顧我。」

跳舞已經是他們生活的一部份，雖然三人都不是全職舞蹈員，但面對無情的武漢肺炎，自然亦受影響，其中曾任機艙服務員的Ｄan，公司因疫情而倒閉，令他感到徬徨，心情低落到甚至試過暫停跳舞一段時間：「辛苦同攰係一定有，但係唔會令我想放棄，可能有時心情或者其他問題，我唔想跳，但係唔會令我之後都唔想跳。」正職是打碟DJ的Tiga，由於酒吧停業頓失經濟來源，他直言幾乎花光所有積蓄：「失業，然後我女朋友係外國人，而家惟有靠long-D維繫，到咗某個位，冇嘢好做，就淨係諗住跳舞，跳舞可以令我放低好多雜念，跳舞對我嚟講係冥想。」

平日打四份工的ManOfGod無奈地說：「教英文，停；打碟，停；活動主持，停；教跳舞，停，我在不同領域累積十多年不同的工作經驗，但我現在完全賺不到錢。這令我曾經懷疑自己，選擇從事藝術及教育是否錯誤，但我知道自己選對了。至少我認識不少在銀行任職的，現在跟我一樣被解僱，至少我懂得自己的價值，亦有能力回饋社會。不過我在香港一直都覺得自己是個外國人，現在我開始認為香港是我的家，這是前所未有的感覺。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！