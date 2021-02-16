王祖賢於1983年演出台片《今年的湖畔會很冷》後，受到方逸華賞識，邀請簽約邵氏影業公司，1985年從台灣到香港發展，第一次認識她就是這年在邵氏影城，她與母親約方逸華見面，當時我與幾位行家異口同聲跟方逸華說這位女孩清新脫俗，長得又漂亮，肯定會紅。當時她初來港，一個人住在清水灣邵氏宿舍，因為朋友不多，她經常會找我喝茶和吃飯，其實她的性格很宅，不太愛出去玩。

記得有一個晚上，我突然收到她來電：「剛才我見到一隻老鼠在家中，你可不可以來我家陪我？」我回她：「小姐，現在凌晨12時，我住新界，來你家也要一小時，你把被子包住全身就睡，不要下床，明天叫宿舍管理員來看看吧！」王祖賢說：「好吧！你不肯來就陪我在電話聊天，聊到我睡着，好嗎？」我們聊了大約2小時才結束，當時的王祖賢很單純，不過性格太倔，她會有自己的主見，除了演戲和渴望有段美好愛情外，她對其他事都不大感興趣。

當時她接拍電影前，總會問一下我意見，後來徐克找她與張國榮演出《倩女幽魂》，我跟她說：「徐克是一個很出色導演，好好把握，這是你的機會。」果然她憑這部戲紅遍亞洲，人紅緋聞多，她拍《衛斯理傳奇》時與許冠傑緋聞傳得最盛，後來傳出與好幾位男星因拍戲「過電」。我有提醒她小心處理感情事，不然會影響前途，但我發現她已經很有自己一套想法，與她漸行漸遠。

而1993年她與有婦之夫林建岳的戀情是最傷害其形象，當年因為她的介入，林建岳父母強烈反對，而老婆謝玲玲提出離婚，王祖賢也不理外界反應，堅持與林建岳在一起。當時祖賢可能相信這段感情最終會開花結果，男方每日對她噓寒問暖、事事關心，並幫忙為她解決任何問題，當時王祖賢很感動。而1994年她拍罷《青蛇》後就淡出影壇，此後3年醉心拍拖，沒再接拍作品。但沒想到甜蜜日子僅維持2、3年，又傳出有另一女星介入，1996年他們分手了。

這段情對王祖賢造成很大打擊，她心灰意冷決定離開香港。其實祖賢不是一位貪財女星，她只是渴望愛情，所以不斷去追求。她與林建岳一起時，對方於1993年買下旭龢道一個價值1,300萬元的豪宅送給王祖賢，當時林建岳只付樓價的30%首期，然後再每月供款，後來兩人分手後，王祖賢想離開香港，但是間屋要續供，當時她覺得雙方已分手，沒理由要對方再供款又或者付清全數，雖然她知道若有此要求，對方會答應，但她不想這樣做。不過若自己付錢供，對她來說也是經濟壓力，因為她拍戲賺到的錢，大部份拿回去台灣養家，私己錢不多，所以她打算將間屋歸還給林建岳後就一走了之。

她的好友小袁得知此事，覺得間屋既然已送給她，何必歸還，小袁就與自己的富豪男友L君提起這事，L君知道王祖賢有骨氣，所以就以一個比當時市價更高的價錢約2,000萬元買下這間屋，讓王祖賢可以套現過千萬元移居加拿大生活，當時她很感激這位富商幫助。後來她先返台灣住了一段時間，之後去加拿大生活，偶然會接拍電影。但1996年齊秦一個越洋電話，兩人居然愛火重燃。

王祖賢與齊秦1987年因拍攝電影《芳草碧連天》互相愛慕，好快成為戀人，後來又分手變回朋友。直至與林建岳分手，1998年齊秦在西藏開演唱會，王祖賢在第一場便以女朋友身份上台，當眾介紹齊秦：「他是我男朋友。」那時兩人已復合，並發展到籌備結婚的階段，準備在西藏舉行藏式婚禮。關於復合，齊秦曾表示：「她和某人的一段戀情，讓她受了一身的傷，她給我打電話問：『我們還能在一起嗎？』小賢對我來說非常重要，然後我們又重新和好。」

不過在愛情路上多波折的王祖賢，在籌備結婚之際又殺出程咬金，齊秦前女友方美芳，在台灣入稟法庭控告齊秦拋棄私生子，沒有負上做父親的責任，之前從未聽過齊秦有兒子的王祖賢，頓時被推到風口浪尖，令她對所謂的幸福婚姻及真愛徹底失望，她於2004年拍完《美麗上海》後就宣佈息影，隱居於加拿大溫哥華，她與齊秦這段長達17年的愛情火花，終於完全熄滅殆盡。

之後她重返校園，在一間國際語言學校讀書，有傳跟一位比自己年輕19歲的男人相戀。她在加國篤信佛教、皈依佛門，法名「行覺」，與劉德華同為台灣淨土宗靈巖山寺妙蓮老和尚的皈依弟子，閒時也會在社交平台分享生活近況。她現在生活依然很好，經常去做義工，信佛後，她看通看透說：「生活就是簡單的過日子，最無價的就是平淡的快樂。」

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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