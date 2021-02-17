喺大陸有「悲情詩人」之稱兼自稱係「第7代導演」嘅劉信達，經常在微博開火炮轟藝人，狙擊過謝霆鋒、陳小春、王寶強及楊冪等，而劉信達最新嘅目標，就係近年喺大陸發展順風順水嘅Angelababy（楊穎），鬧爆Baby作為一個中國人，但一直用英文名喺大陸搵食，如此「玻璃心」，搞到才子陶傑忍唔住出手，要幫Baby改中文藝名。

曾叫Angelababy引退

一向鍾意四處焫火頭嘅劉信達，早幾日喺微博出post，指Baby明明身為中國人，偏偏用英文名，令人以為她是外國人，又指大陸人對外國的節日及洋化覺得反感，所以希望Baby對自己個英文名反感，用返中文名喺大陸發展。

他更貼心提醒Baby：「西方人對應的是東方人，而不是南方人，不要無知者無畏，不要無聊當有趣！」其實劉信達並唔係第一次狙擊Baby，早喺2019年當時有報道稱Baby有女fans喺機場畀保安打，加上同黃曉明傳婚變等，劉信達曾出post指若果傳聞屬實，Baby應該自己選擇引退。

陶傑指「梁振英」更需要改名

至於，今次Baby用英文名喺大陸娛樂圈發展，無啦啦畀劉信達講到好似「罪犯滔天」咁，搞到陶傑都喺facebook幫Baby代為「解釋」點解要用英文名。陶傑表示中國電影要求有正能量，所以Baby用英文名，並唔係祟洋，而係想鼓勵下一代學好英文，又指Maggie Q同Lisa S亦有中國或亞裔血統，但廣電局卻未要求佢哋用中文名。

陶傑又指香港曾係英國殖民地，有唔同的文化風氣，Angelababy呢個名喺香港係家傳戶曉，「之所以這樣叫，一定有香港自己獨特的社會歷史背景」。陶傑稱若要以政治理由或順從「民族主義情緒」改名的話，「Angelababy嘅經理人可以出聲明，『如果梁振英帶頭先改名，我一定改』」。

由於「Angelababy」發音簡單到小學程度也叫得出口，足以證明「英文不是障礙」。陶傑認為喺影圈地位上，若然有文章提到馮小剛，編輯會直接用「馮小剛」，而唔會用「著名導演」來代替。雖然係咁，但陶傑也樂意幫Baby改咗幾個中文名畀大家投票，呢3個分別係「安琪拉嬰兒」、「安琪拉貝比」同「安琪拉悲B」。

王寶強婚變累中國失金牌

被指是「宋大嘴」宋祖德細佬的劉信達（原名宋祖興），早年因發表有關吳啟華前女友金巧巧的情史，指金巧巧曾吳啟華爸爸墮過兩次胎，最終金巧巧控告他，劉信達被判敗訴，要賠償10萬元精神賠償及於網上道歉7日，不過他未有收歛，依然到處開火，早前曾警告過謝霆鋒喺3個月內必須要搞清楚同王菲嘅關係，仲話兩人一係就結婚、一係就分手，當然不獲理會；又試過鬧爆王寶強喺2016年爆前妻馬蓉有婚外情，搞到當時正參加緊奧運嘅中國隊冇人關心，種種影響下，令中國隊金牌榜排名只得第3，應該要「向全體中國人民道歉」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！