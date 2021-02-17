大熱BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（處男魔法），去年播出時迷盡亞洲觀眾，令劇中主角赤楚衛二、町田啟太立即人氣急升。

日本電視雜誌《The Television》每季的「日劇奧斯卡」已辦至第106屆，是次選舉集合讀者票選、記者評分及評審員投票，選出2020年10月至12月的日劇各組別獎項，主辦單位早前公佈的投票走勢，《處男魔法》於五個組別中同時領先，而最終也大熱贏得最佳劇集，亞軍是NHK晨早劇《聲援》，《共演NG》則排季軍。

觀乎投票結果，雖然《處男魔法》在最佳劇集、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角及最佳劇集歌曲均獲最多讀者投票，可是該劇只拿得最佳劇集和町田啟太的最佳男配角，視帝結果由《聲援》的窪田正孝奪得，赤楚衛二卻屈居亞軍，《共演NG》的中井貴一緊隨其後。

視后方面，19歲的森七菜憑《這段愛情要加熱嗎？》打敗其他對手，《#remolove》的波瑠、《35歲的少女》的柴咲幸排名亞軍和季軍。至於最佳女配角，二階堂富美憑《聲援》反勝《處男魔法》女星佐藤玲，而GReeeeN為《聲援》唱出的主題曲《星影的歡呼》，亦包辦最佳劇集歌曲，還有最佳導演，令《聲援》共捧走四獎成為大贏家。

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