日本社會一向光怪陸離，當地網台AbemaTV節目《AbemaPrime》去年以戀母狂作為主題，訪問一位當時已經33歲的東京大學畢業男性家庭教師Nauta，他從小成績優異，到高中為止都是第一名，大學也順利考上最高學府，不過他只找了家庭教師的工作，月收僅有7萬日圓（約5,100港元）。Nauta表示，平常會向家人索取零用錢，衣服、剪髮費用等生活都是靠媽媽，跟任職醫生的爸爸關係則比較疏離，目前在外面獨居的他，一個禮拜都會回家一次，目的就是為了跟媽媽共浴，他自言和母親洗澡時聊天能感到徹底放鬆，而且認為是愛的表現，Nauta稱兩個弟弟也有與媽媽一起沖涼的習慣，兄弟之間還曾為了爭跟媽咪洗澡而發生爭執，其發言令節目嘉賓及觀眾無不O嘴，SKE48前成員柴田阿彌指戀母情意結並無不妥，只是太過倚賴就並非好事。

節目同時也請來一位夜場小姐分享所見所聞，透露曾有一個30歲男子被母親帶到架步，當揀了合心水的小姐後進入房間，媽媽竟然一起進來，還在旁邊全程看着阿仔性交，過程中還不斷開聲叫兒子加油，男子則邊做邊跟媽媽報告心得：「好舒服！」當完事後，兩母子抱頭痛哭，相當騎呢。

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