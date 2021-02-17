韓國女星李智雅、金素妍及元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS人氣韓劇《Penthouse》，後日播出第二季，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看《Penthouse》第一季及第二季。由於第一季李智雅被嚴基俊殺死，之前《Penthouse》公開的官方演員陣容中亦未見李智雅身影，令不少劇迷大呼不能接受。

引發觀眾好奇

而似乎李智雅在第二季中真的冇得留低，後日SBS方面會為《Penthouse》第二季舉行發佈會，不過公佈的出席名單上卻不見李智雅的名字，當中一眾演員Eugene、金素妍、嚴基俊、奉太奎，尹鐘焄，朴恩碩，尹周熙，河道權都會出席。李智雅屬於第一季的女主角，所以她是否亮相第二季受到各方關注，但在最近公開的《Penthouse 2》劇本排練現場卻不見她出現，當時已令觀眾好奇不已。而外界對於李智雅究竟是繼續出演第二季還是退出亦大感關注，並引發各種不同推測，刺激着觀眾的好奇心。

另外，據韓媒報道，因為第二季的第一集屬衝擊性和反轉的故事，所以已被列為19禁，只適合19歲以上觀眾歡看。

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