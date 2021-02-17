韓國一名配音演員文正浩（音譯）近日在YouTube某節目上自爆其坎坷兼令人遺憾的家庭史，令不少網民大感惋惜。文正浩透露他小時候父親為了賺錢而到日本工作，母親因而出軌，並拋棄他和妹妹離家出走。

曾企圖跳海

文正浩之後就到親戚家居住，而妹妹就在大伯家當養女：「就這樣生活一段時間後，父親回到韓國，家裏都亂成一團。後來我找到了母親，發現她和職業軍人住在浦項。」文正浩的父親當時亦有勸其母應該顧及孩子，但最終文正浩就聽說母親因為一直受到男朋友的施暴，後來自殺離世。而文正浩除了失去母親外，還失去了妹妹和親戚，他說：「妹妹也在28歲的時候做出了極端的選擇，去年舅父也在海邊失足了，聽說屍體被衝到了濟州西歸浦。」節目主持人鄭浩根聽到文正浩的悲慘經歷時也忍不住落淚，並不斷為他打氣。文正浩直言：「從擦皮鞋開始，做過不少工作，真的太累了。試過站在考試院的屋頂上，喊着母親和妹妹的名字，希望他們不要讓我感到累。妹妹去世後在參加葬禮回來的時候，我還跑進了海雲臺的海邊，當時救護員救了我，他們說：『比你更累的人也很多，還想着死嗎？為甚麼要救這樣的傢伙』。」

鄭浩根對過着痛苦生活的文正浩表示了慰問，並為他打氣說：「希望能振作起來，能成為因聲音和才能受到人們喜愛的聲優和演員。」

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