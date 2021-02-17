27歲TVB演員梁茵（Kiko）入行8年，憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》演「威龍潘金蓮」Anita，人氣提升，在劇中與「島大女神」鄺潔楹（Judy）演拜金港女姊妹花，估唔到梁茵戲裏戲外也被指做拜金女。

昨日有報道稱梁茵暗交有米人夫，男方擁有自己律師事務所，又是馬主，更有疑似她跟男方的調情對話曝光，梁茵在對話講彼此年紀相差廿年，希望得到男方關心，未有悉心安排浪漫約會、抱怨男方不接她收工，也不願多抽時間陪她，總以「累」為理由，已近一個月沒發生「關係」，她曾要求男方帶其入馬場，卻遭拒絕即發爛渣。

梁茵今早在IG動態回應疑搶人夫一事，貼出一則舊post，指自己於2020年曾經不見電話，隔8個鐘後有一位同事特登拿回電話給她，她指懷疑有心人破解密碼盜取其資料，梁茵寫道：「基於近日娛樂新聞關於一張本人與我委任律師的合照，引發的風波，令我回想起上年10月5號發生的一件事！我有理由相信當天電話在消失８小時內，被『有心人』破解密碼，盜取手機內 WhatsApp、facebook、WeChat、Instagram、雲端內的照片及對話。」

梁茵又指鑒於朋友與前度提醒，為防止對話被小題大作，她決定及早改電話號，並安裝防毒防黑客軟件。其實梁茵昨日回應指自己不知道男方有家室，並育有５歲大的兒子，強調彼此份屬普通朋友，對緋聞感到搞笑，今日在IG又離奇寫上「前度」兩個字，未知她口中的「前度」所謂是誰？

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