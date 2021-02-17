由Netflix製作的四集犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel），日前上架後一直登上本地排行榜冠軍，節目內容還原加拿大籍大學生藍可兒的死亡懸案，事隔八年仍然受到全球網民關注。21歲的藍可兒在2013年1月26日從溫哥華隻身前往洛杉磯旅行，入住賽西爾酒店後離奇失蹤，直至同年2月19日，酒店人員才發現她全裸死在酒店天台的水塔內。

由於藍可兒在出事前曾於電梯內行為怪異，過程被閉路電視拍低，該紀錄片找來當時住客、酒店員工及調查人員受訪，儘量重組整件事的來龍去脈。雖然《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》正高踞各地排行榜首位，但網民反應卻有讚有彈，有人直指該作是Netflix近年最欠建設性的紀錄片，狠批「睇完等於冇睇」。有本地網民批評節目內容有很多也跟案件無關，並列出有三大疑點完全沒有提及，包括（1）爬上天台條梯、水塔蓋有沒有留下指紋及腳印、（2）藍可兒真的在天台水塔內溺斃？屍體的腐爛程度判斷死亡時間、（3）酒店供水是否屍體浸足19日才出現異樣；有人認為這輯四集紀錄片交代模糊，可觀性比不少YouTube片還要遜色。

當中有連登絲打透露曾入住賽西爾酒店，認同附近相當複雜：「試過有一晚，我同個女仔friend去附近超級市場Ralphs買嘢，返酒店途中短短15分鐘已經感覺有起碼三個Stalkers跟着我哋。」要一個望前一個望後才安全返抵酒店，估計是當地多流浪漢，加上她們是亞洲人。

《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》首次邀請到當年被指是殺人兇手的重金屬樂隊歌手Morbid現身申冤，他表示自己是看了台灣的新聞報道，才發現自己變成殺人兇手，之後一直受盡網民攻擊，節目播出各地網民留言，畫面更閃現港式粗口，應該是當時的連登巴打留言。

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