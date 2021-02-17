何超儀（Josie）在疫情下自資開拍一齣荷李活電影《Mother Tongue》，邀請了曾入圍奧斯卡金像獎最佳導演獎的Mike Figgis及多位國際影星，包括Julian Sands、Tomoko Nawata及金燕玲演出。今次製作邀請了著名小說作家Bruce Wagner編寫電影故事。

Josie透露，新片原定在美國開拍，但礙於當地疫情嚴峻，故移師到香港拍攝，並在邵氏片廠搭出超巨型美式大宅入為主要場景，電影以全英語對白拍攝。Josie今日聯同擔任監製的老公陳子聰及導演Mike Figgis，帶領着劇組一同在邵氏片廠進行開鏡拜神儀式。

香港拍攝成本比美國平

Josie表示暫未計算製作成本，但在香港拍攝比原先在美國製作，成本便宜了3份之2，Josie笑言不會因為慳到錢而亂用，她說：「會當自己冇錢去拍攝。」超儀表示享受自資拍攝的自由，不用受其他投資者予壓力，她說：「好大膽同導演講，香港都拍到加州嘅風味，起咗成個廠咁大嘅巨屋拍攝。導演信賴香港電影人有料到，所以佢孤身隻影嚟香港，如果唔係就帶90個白人嚟，佢都想一試做香港電影製作人，香港製作人亦想跟導演學習。多謝導演肯嚟香港，令香港電影人有工開。」超儀指導演於去年10月已來港為電影作準備，而其他外藉演員亦在扺港正接受防疫隔離，齊人就緒便開拍，至於身為監製的陳子聰否認要管數，只會依規舉照做。

陳子聰指Josie與導演在10幾年前已認識，難得在疫情下，有機會一齊創作。超儀說：「當年我哋幫某品牌拍攝認識，我哋都係傾得埋，估唔到10年後再遇到佢，佢肯幫我哋拍呢部戲。導演有一種風格，佢好鍾意拍好dark嘅電影。」導演Mike Figgis曾多次來港，亦有留意香港電影，他說：「一個好故事在任何地方拍都可以，最近因為國際疫情，香港相對較安全，我有留意疫情消息，又找到出色的演員。其他演員是我與Josie一起試鏡揀選，Josie亦很有眼光，今次會動用即將在荷李活很紅的新演員。」

超儀預計像港產片般花1個月時間使完成拍攝，她指《Mother Tongue》是懸疑驚慄藝術片，是會讓觀眾反思的電影，談及家庭道德，超儀在片中一人分飾兩角神秘角色，她指新片不急於今年上映：「祝我哋去晒所有影展先上映，可能係明年。」

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