ViuTV節目《家務戰場》進入終極考驗之路，今集被視為「世界級港女」的6名參賽者，馬俊怡（Rose Ma）、邱晴、陳婉婷（Hebe）、貝依霖（Chantale）、伍詠詩及王頌茵（Kathy仔）被視為「世界級港女」，分2人一組，分別到訪不停「主題」的住家執屋。今集先由伍詠詩和Chantale二人到訪一間佈滿雜物的屋打掃，她們入到屋被一陣酸臭味嚇倒，而貝依霖執床時發現尿漬激到爆粗。

節目開始為中期考試的後半戰況，繼Chantale及Kathy仔完成任務後，Rose Ma負責熨衫，雖然一件男裝T恤，但她顯得有點吃力，而且偷步開着熨斗預熱。邱晴負責晾衫。Hebe則負責清洗白色Tee上的紅酒漬，她記得事前所學，先用食鹽擦污漬，之後加熱水，但太心急令任務不能完成，反而令污漬由紅變黑，要重新做一次，她更大膽將整碗鹽倒入去洗衫，幾經努力終成功。而最後一棒的詩詩則要清洗充滿油污的多士爐，落力地擦。雖然她們都勉強完成任務，可惜未能在限時內完成，幸好獲大會判過關。

邱晴被嫌棄

節目下半集講到6人分組做終極任務，管家古明華讓她們自由分組，並要求她們有新意，找新拍檔，可能之前邱晴表現實在太差，未有人主動要求同組，令她嘴扁扁感無奈。Chantale和伍詠詩成一組，二人分工合作，為堆滿了不同雜物的家居打掃，今次確實是大考驗，她們要處理的家庭塞滿雜物，令活動範圍細得只剩一條只能供一個身位的狹小通道，她們分別有5項任務，包括：將客廳雜物分類收納、收拾床邊樓梯的雜物、鋪好睡房床鋪、清潔廚房和掉棄5袋雜物。兩女進入屋已經嚇親，伍詠詩負責把雜物分類，Chantale則把握時間買清潔用品，和3個大膠箱，但她港女上身表示：「我拎唔到重嘢。」然後把所有用品放在地上喝令男主持人朱晉傑（CK）幫忙。

Chantale負責清潔廚房及換床鋪，她不斷丟棄過期食品，但執不到一會兒已投訴：「搞到我鼻敏感發作。」之後她換床鋪，聲言怕地板太污糟弄髒雙襪，所以先把垃圾袋套在腳上，然後鋪床時發現有尿漬，她不斷爆粗：「有尿漬呀！仆街。」而且提起床褥更不慎卡着腳。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！