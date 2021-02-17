要吸引消費者，除了產品本身之外，宣傳手法同樣重要，運用名人的影響力造勢，萬試萬靈。

想打入潛力龐大的內地市場，少不了明星效應。Louis Vuitton早前發佈最新珠寶系列，找來迪麗熱巴和歐陽娜娜等人加持，獲過百萬個轉發和likes，Dior亦不甘示弱，邀請劉嘉玲、鄧紫棋（G.E.M.）及賭王超模新袍奚夢瑤助陣演繹新Gem Dior高級珠寶系列，以強大的陣容硬碰硬。

嘉玲姐着上喱士Polo Shirt，戴上全set以鑽石點綴的珠寶配飾，高貴優雅，而鄧紫棋和奚夢瑤則簡單以黑色上衣配搭鑽戒，利落型格，呈現兩種不同的風格，雅致又百搭。

另一邊廂，adidas Originals再度聯名天后Beyoncé的自創服裝品牌IVY PARK，推出ICY PARK系列。今次Beyoncé不但繼續親自上陣為系列拍攝宣傳照，趷籮大騷曲線美，更邀請了Justin Bieber老婆Hailey Bieber出鏡，換上高衩連身衣大膽露出恥骨，豪放展示弗爆身材。系列包括運動內衣、緊身車褲、長褲等設計，剪裁性感，並以天空藍、桃紅、白色與咖啡色為主色，三線標誌搭配滑雪元素印花，搶眼兼活力滿滿。

至於Marc Jacobs就找來美國樂壇天后麥當娜（Madonna）的24歲大女Lourdes Leon拍廣告，向來我行我素的Lourdes單穿水晶bra拗腰擺出多個性感甫士，躺在地上晒長腿，甚有媽媽前衛的影子，Marc Jacobs指Lourdes完美地體現了年輕的精神，最適合擔任品牌的代言人。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！