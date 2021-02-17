法國年度時裝大獎Andam 一直都是國際間權威性的時尚大獎賽，多年來孕育了不少時尚界巨星，比利時的Martin Margiela、荷蘭設計雙子Viktor & Rolf、法國新生代設計師Marine Serre都曾是得獎者，比賽不單是鬥才華、考功架，設計師大獎的30萬歐元獎金的吸引力之外，得到星級業內人士的確定和培訓的機會都是難能可貴。

早前ANDAM宣佈LVMH、Hermès、Kering的董事長、CEO等人加盟大獎賽的董事會，人強馬壯的管理層如今再召喚了大量星級評審作號召，新一屆客席評審名單叫人喜出望外，包括闊別時裝界4年的前Celine設計總監 Phoebe Philo、Amazon 時尚總監Sally Singer、 Vogue網站編輯Chioma Nnadi等業內人士，還有超級韓團BLACKPINK的Lisa和大陸歌手李宇春，瞬間令大獎賽上的專業指標加添了不少娛樂性，有待4月參賽者名單公佈後，證明這些明星效應的力量。

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