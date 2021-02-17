去年開播的韓國OCN人氣劇《驅魔麵館》，帶挈24歲趙炳圭上位，不過人紅自然多是非，近日就爆出他涉校園欺凌的是非。

同學爆料

昨日有網民在網上爆料，自稱是趙炳圭在紐西蘭留學時的同學，當時不但遭趙炳圭言語欺凌，趙炳圭更炫耀自己的性經驗及吸大麻的經驗。網民指2011年跟趙炳圭是在Westlake Boys High School的同班同學，當時他是為了學習語言而到紐西蘭當留學生，才上課一星期，班上就來了新同學趙炳圭。網民指自己吃餐吃到一半時，被趙炳圭及另外一人叫了出去，現場竟有30多人，大部份都是年紀比他大的哥哥。網民指趙炳圭就坐在他旁邊用言語挑釁，之後多人對網民罵髒話及言語欺凌他，大約10至15分鐘左右他才逃離現場。網民表示：「因為太生氣了，後來跟類似是管理韓國留學生的地方說了，當然父母及寄宿家庭都知道，也跟趙炳圭一對一談了。」

網民又指，趙炳圭曾在課堂上炫耀自己的性經驗、對外國老師講粗口、聲稱自己曾吸大麻等。網民指趙炳圭當了藝人後就靠公司擋下這些醜聞，讓被害者有口難言，而網民已經收集了相關證人，希望趙炳圭能夠承認自己曾校園欺凌他人，並對此事道歉。

疑對女生評頭品足

趙炳圭因拍攝《天空城堡》上位時，於前年已被爆校園欺凌的醜聞，當時被自稱是小學、中學的同學指他會評頭品足女同學的腿，同學經過時會講粗口及吐痰等，但當時公司已否認傳聞。

事務所否認

對於再爆校園欺凌的傳聞，趙炳圭的事務所已發聲明否認， 表示：「目前在網上對趙炳圭各留下各種惡意評論與散播不實消息者，我們將透過法律行動追究，亦正式委託警方進行調查，並已開始進行本案件相關調查。」事務所表示根據調查結果，將不會進行和解。

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