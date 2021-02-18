現年36歲的韓劇《大話妹》女星李多海，於2016年9月被爆跟同齡男歌手SE7EN由多年好友昇華為戀人，兩人隨後大方認已交往7個月，拍拖5年的他們一直十分低調，SE7EN去年受訪亦有隔空放閃，指和女友在人生中最艱難的時期相遇了。不過今日大陸微博卻瘋傳李多海結婚的消息，但準新郎卻不是SE7EN。

網民議論紛紛

李多海今日在抖音分享片段，又留言：「婚期將至。」李多海在片段中和一名男子現身，兩人表現十分風騷，並分別穿上婚紗及禮服大擺甫士，似乎是試婚紗中。由於「新郎」不是SE7EN，加上一直未有傳出二人分手的消息，所以即時引來網民議論紛紛。而目前李多海爆婚訊僅在微博瘋傳，韓媒亦沒有相關報道，有網民又指「新郎」相當熟面口，估計李多海是因為工作需要才穿上婚紗，而且以韓星慣例，他們不會這麼高調宣佈結婚，所以估計李多海並非真的結婚。

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