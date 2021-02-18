曾志偉回歸無綫出任高層，「死敵」余詠珊立即被削權，今日集團行政總裁李寶安發內部通告，當中余詠珊職銜仍是助理總經理，但不再是綜藝、音樂製作及節目的「揸fit人」，只全力協助李寶安推動業務發展，亦確認了曾志偉出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）。

余詠珊今日現身將軍澳電視城即被傳媒追訪，自認過去幾年花了很多時間做新媒體，忽略了「本業」：「我係有少少兼顧唔到，依家志偉返嚟可以喺傳統媒體做到更加多，把握更多精力去做好佢，咁我都係非常樂意見到佢可以幫手，原來可以pick up咗成個綜藝，er..er..non drama嘅部門，好認真咁去發展，咁我可以花多啲時間去幫阿Mark（李寶安），睇吓仲有咩新業務可以行......其實TVB係要向前行，志偉可以帶領綜藝行得好前，我都相信，變咗我可以退番出嚟幫阿Mark睇吓仲有咩新嘅可能性。」

對於被指削權，余詠珊再「er」了一聲後說：「我唔會想用呢個方向睇，我呢幾年其實好攰，權力係冇乜意義，有權力有義務囉。呢幾年我嘅工作量好大，其實根本有少少唔知點撐落去，現在最好嘅人返嚟，好似畀我一個重新再行過，我覺得對公司嚟講係好事。我成日覺得呢個世界要咩權，因為權後面就係好大嘅責任，過去幾年我覺得我一個人孭好多嘢，現在可以我自己唔使咁孭，心情係輕鬆。」

余詠珊避談遭ViuTV打殘

近年無綫的綜藝節目被ViuTV打殘，網民幾乎一面倒力撐《全民造星》，余詠珊稱去年和前年受社會運動和疫情影響力，好難出埠、甚至出街做節目，自己已盡力，還推介被網民批評離地兼欠持平的《再見2020你還好嗎》，她說：「有啲網民好熱愛嗰啲節目，但睇rating，過去幾年我哋綜藝收視係升咗，你話網民唔睇rating，（大家睇法）有啲唔對稱。」

另外，有指余詠珊掌管藝科節目多年一直排斥異己，任用自己人，令大台人怨聲載道。如今失勢，余詠珊老公何哲圖（Herman）亦立即辭任星夢娛樂行政總裁，下月初由曾志偉接管。余詠珊稱老公已經考慮了兩、三個月，未有解釋是否因為曾志偉，說：「佢都考慮咗兩、三個月，佢喺TVB做咗差唔多400隻歌，同埋要處理公司好多音樂行政嘅工作，其實都幾攰，佢覺得如果時機許可，就出嚟做自己嘅label。」而何哲圖接受傳媒訪問時表示：「好高興有前輩接手。」他稱不會用「失勢」角度去想，但問到會否招攬愛將菊梓喬、周柏豪等加盟新公司，他說：「現階段唔諗呢啲，先處理好新公司嘅事。」

曾志偉祝福余詠珊：新崗位上能夠勝任

對於新人事任命，曾志偉表示今日剛收到公司通知，他說：「希望何哲圖在外邊會有自己更佳的發展，而今次走馬上任，已正積極物色適合人才打造更多元化的音樂節目，並希望以音樂打破以往的界限和框架，還原香港音樂。」至於余詠珊調職，曾志偉同樣希望她於新崗位上能夠勝任，工作愉快。

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