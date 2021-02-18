肺炎一年，封戲院多個月，市民好心急，戲迷更心急。皇恩浩盪，今個星期戲院終於重開，講咗好耐的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）亦終於能上畫。《蘋果》訪問了女主角「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）、導演比蒂珍姬絲（Patty Jenkins）與反派「豹女」Kristen Wigg，三位都直呼等到頸都長，不過遲到好過冇到，姬嘉鐸喎！影迷點都支持啩？

「神奇女俠」姬嘉鐸貴為新一代女神，不單止靚還非常親切，訪問未開始就大讚記者的神奇女俠擺設靚，把口勁甜，知道我們來自香港，更表示：「當然（想來香港），我很喜歡亞洲，我也來過香港短暫旅行，我很喜歡這裏的人、食物與文化，又豐富又美麗，我等不及要再來及再去旅行。」對於武肺令電影一再延期上畫，女神都禁不住皺一皺眉：「武漢肺炎改變了整個世界，我們在2018年拍這套戲，2019年就開始宣傳，之後一直一直一直延期，現在我只想大家看到我們所做的，我希望越多人看到這電影越好。」

上集《神奇女俠》劃下女英雄新時代，姬嘉鐸本身都有兩個女，有沒有想過叫囡囡做接班人？「她們都很愛神奇女俠，也成為了神奇女俠家族的一份子，當拍這部戲時，我與導演比蒂的家庭，還有其他演員的家庭都變得非常親密，他們也成為了電影的一部份，他們也為神奇女俠感到自豪。」

《神奇女俠》讓姬嘉鐸打入荷李活一姐之位，自此接拍角色都偏向打打殺殺，厭未？「我是很有熱情的演員，對我而言，最重要的是劇本與導演，任何電影我都會做，在《神奇女俠1984》之後，我也拍了由簡尼夫班納（Kenneth Branagh）執導的《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile），那是跟《神奇女俠》完全不同的氛圍和風格，只要劇本好，我也有興趣，我都會參演。」

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