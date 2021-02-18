武漢肺炎在港肆虐，全港戲院停業近78日，院方已損失多個入場黃金檔期，包括去年復活節、暑假、聖誕及今年農曆新年假期。今日初七終於重開，一眾「餓」咗好耐嘅戲迷，即刻一早到各大戲院搵一場好戲睇。

今早《蘋果》記者先到達屯門巴黎倫敦紐約戲院，實測首場電影《拆彈專家2》的售票情況。早上10時半再到旺角百老匯戲院，見10時幾購票大堂已經人頭湧湧，入場反應熱烈，不少戲迷心急捧場。

由於政府推「安心出行」，要求入戲院前掃碼又或手寫填上個人資料，不過「安心」一直惹爭議並非全民響應，「你有張良計，我有過牆梯」。《蘋果》記者今日到戲院觀察進行街訪，有觀眾為怕洩露私隱，拒用「安心」應用程式，反為較多人選擇手寫資料入場。

兩姊弟被問是否很久沒去戲院，妹妹開心說：「係呀！幾耐冇睇！」可愛的弟弟續道：「好耐啦！」今日來看《鬼滅之刃》，他們異口同聲講：「我哋好鍾意。」戴口罩的弟弟露出腰果眼：「有Tanjiro！」姊姊聽到即笑晒，問到今日到戲院要填寫資料，妹妹說：「用電話!」一早已下載App。

問及用手機App定填資料，黑衫曲髮男Peter說：「是但啦！選擇手寫資料，X填囉，唔想自己資料被公開，若果真係要用安心出行，會用另一部『士啤機』下載個Apps去搞。」

身穿棕色外套、黑色Joker衫的阿Lam受訪時說：「好期待，由佢閂到而家，冇辦法！喺屋企睇住先，今次嚟睇《折彈專家2》。」見阿Lam有索取表格，他說：「咁都係公民責任嚟都要做，（手機）冇位裝APP，暫時都唔會下載，填表有好過冇喇！」

市民林先生表示期待重開，今日前來看《鬼滅之刃》，被問點解拒用「安心出行」二維碼是否怕資料被公開，他說：「類似啦！」為甚麼會擔心用安心出行應用程式，林先生解釋：「因為唔透明，填資料反而唔麻煩，我唔係好熟啲電子嘢，冇下載嗰個APP」。

林先生又指因疫情關係已減少外出堂食，叫外賣為主，問他為何在初七戲院重開第一天即前來，林先生說：「之前miss咗《鬼滅》見佢仲有得睇就嚟，心情開心！好耐冇睇所以想睇，之前有定期睇戲。」會否覺得戲院太遲重開，林先生坦言：「都會！因為疫情確診數字都差唔多，開唔開都冇分別。戲院冇必要閂，戲院有冇開，確診數字都冇咩分別，同埋冇咩邊單喺戲院爆發，我覺得戲院閂唔閂門都冇咩所謂。戲院防疫都OK，啲座位又隔開，已經好難同其他人接觸，加埋基本戴口罩，同定期消毒已經好夠，自己都會抹吓櫈。」

散場時，魏小姐稱再到戲院感覺難忘：「幾難忘，好耐冇嚟睇戲，都會想再嚟睇，因為差唔多一年冇嚟，所以幾好嘅體會。睇《折彈專家2》同場幾排滿咗，少少多人，一半一半有啲人填卷、有啲人用App。」她指進場前已安裝「安心出行」應用程式，魏小姐說：「都OK好快，掃瞄吓，唔太擔心私人問題。」被問會否擔心用Apps有機會洩露私隱，魏小姐並不擔心：「冇咩問題。」

被問會否「報復式」睇戲睇多幾場，魏小姐笑說：「唔會！冇錢，就嚟開學。」講到會否覺得戲院遲開，浪費新年黃金檔，魏小姐支持停業：「唔會！始終疫情有啲嚴重，如果真係想睇戲，喺屋企上網睇吓都OK，間唔中嚟一、兩次，閂戲院都係合適。」

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