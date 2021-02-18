無綫人事大變天！主打實況娛樂的ViuTV近年極速冒起，無綫急謀對策，主席許濤欲「救亡」急召曾志偉和王祖藍回巢，而向來與志偉有牙齒印的余詠珊去向動成焦點。據無綫今日發出的內部通告，集團行政總裁李寶安正式宣布，余詠珊要全力協助推動公司業務發展，正式被調離綜藝科，職銜改為助理總經理 (業務發展) ，明顯是被削權，暫時只有Big Big Channel這個「地盤」。而曾志偉之職銜改為副總經理，將全面接管綜藝、音樂製作及節目。

至於余詠珊丈夫、星夢娛樂行政總裁的何哲圖，以發展個人事業為由，已於本月底正式離任。而曾志偉之職銜改為副總經理，將全面接管綜藝、音樂製作及節目，何哲圖的職務亦順理成章由志偉接手。早前有傳已離開無綫10年、有「電視城橋王」之稱的何麗全，在曾志偉力邀下回巢，並已私下與四大唱片洽談和解，雖然何麗全未有正面回應，但有指他日前現身電視城，跟有關高層會面。

據了解TVB行政總裁李寶安已屆65歲的退休年齡，今年底合約期滿後去向未明。有消息指由李寶安一手提攜的無綫副總經理杜之克，現在主要管理戲劇製作及節目，之後亦有機會由曾志偉全面接手，無綫高層變動仍出現變數。

內部通告如下：

名位同事：

上月董事局主席許濤先生宣布公司長遠目標，需要不斷創新求變、提升節目的投入和品質，達到業務多元發展。在製作管理、內容創作和業務發展方面會有以下新安排，即日生效：

1. 杜之克先生之職銜改為副總經理 (戲劇製作及節目)

2. 曾志偉先生之職銜改為副總經理 (綜藝、音樂製作及節目)

3. 余詠珊小姐之職銜改為助理總經理 (業務發展) ，全力協助我推動業務發展，不再負責綜藝節目

何哲圖先生將於2月28日離任，發展個人音樂事業。從即日起，公司的音樂業務由曾志偉先生負責。我祝願Herman在音樂領域再創高峰，並感謝他多年來在公司所作出的貢獻。

集團行政總裁李寶安

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！