《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）終於上畫，今次全女班上陣，連奸角豹女都是女人，不過導演比蒂珍姬絲（Patty Jenkins）受訪時就強調並非刻意，只是想拍齣好戲：「有人講過《神奇女俠》不會成功，我覺得他們是癡線的。有很多厲害、有型、有趣、精彩的女人，我可以拍1,000套關於女人故事的電影，但不是特別要為女人而設。」

今次是導演與姬嘉鐸再度合作，二不離三，DC亦已宣佈會開拍第3集。但除了神奇女俠，二人還有更大野心，就是要重塑埃及妖后：「她當然是我的靈感女神，她引導了這個計劃，也可以演任何角色。埃及妖后是很迷人的角色，亦從未試過從她的角度去講這個故事，我覺得這是個美麗的故事，也是個很有型的故事。」

兩位老拍檔當然深得觀眾喜愛，但講到新鮮感，就要靠Kristen Wigg。這位著名的喜劇女星演正劇都不多，演英雄片更是第一次，她略帶荒張地表示：「我從未做過類似的角色，對於它終於要上映我非常緊張，又很興奮。我對自己有壓力，因為這個領域我從未接觸過，要我演這個角色是導演的意思，我不想令她失望，又不想令自己失望，加上知道DC的粉絲也留意這部戲，但最終我透過與導演溝通，一起建構這個角色、加強她，我為此而自豪，我希望大家也喜歡。」

貴為喜劇天后，Kristen都有將幽默元素放入電影：「一開始Barbara害羞又呆笨，Diana又覺得她很有趣。我都不肯定怎去演繹她，我與導演都思考，她會是意外地搞笑嗎？還是變得古怪？」最終她都成功設定好豹女一角，但對Kristen而言搞笑唔難，動作場面就極度困難：「我從未對自己的身體有這樣的折磨，每一日都非常辛苦地訓練，要做動作與特技的訓練，但我很喜歡，也很想再做，這很有挑戰性，但我很喜歡。」

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