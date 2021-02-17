現年40歲的「小斌女」關智斌（Kenny），自從5年前跟張敬軒由密友降呢做朋友後，感情生活變得神秘，還以為他享受單身，惟《蘋果》收到知情人報料，踢爆Kenny原來和軒仔早已秘密翻撻，但最近兩人又發生磨擦陷入冷戰，Kenny身邊出現了筍盤董事潘家鏗（Edwin），兩男經常孖住跑步、行山，還上屋企撐枱腳，情非泛泛，似乎欲取代軒仔在Kenny心中的親密好友地位。

據知情者爆料，前年BOY’Z本可以上紅館開騷，怎知張致恒唔生性爆出偷食風波，連累Kenny紅館夢碎心情失落，據知，軒仔此時頻頻送上關心呵護，其後更不避嫌擔任Kenny紅館處男騷的嘉賓。之後因武漢肺炎爆發，Kenny在大陸的工作叫停，長時間留港的他，終於與軒仔重修舊好，由於外間以為兩人手已分，他們樂得繼續製造「朋友」假象，惟早前兩人再陷冷戰，Kenny轉而與Edwin密密見。

消息指兩人相識數年，Edwin對Kenny一直有好感，知情人士透露：「佢哋喺同一間健身中心做gym，透過好友鄭融介紹認識，鄭融係Edwin以前讀國際學校嘅舊同學，前年Kenny喺紅館開騷，Edwin特登去捧場支持。最近Kenny同軒仔冷戰，Edwin知道後對佢好關心，成日陪住佢，仲趁Kenny生日時，送咗一個大盆栽做禮物，Edwin屋企都有同一棵植物，連個花盆都一樣，朋友都笑係情侶盆栽。」

網民問Edwin：你係咪Kenny男友？

消息指Kenny對這段關係低調保護，而Edwin亦僅在社交網貼過一張合照，還是孖着鄭融拍攝的三人合照，不過，有心水清網民在三人合照下，留言問Edwin：「r u Kenny’s boyfriend？」網民不是問鄭融是否他的女友，反而問Kenny是否他的男友？懷疑兩人有景轟，不過，Edwin就沒回答網民。

據知，早前Edwin跟舊愛分手後，見到Kenny跟軒仔關係出現裂痕，體貼的Edwin不時向密友送上關心，有時更會忍不住在限時動態洩密，結果被有心人cap圖留證據，Edwin暱稱Kenny做「太子」，曾貼Kenny的跑步短片：「陪太子跑步」；還有兩人的撐枱腳短片：「on today’s episode of 陪太子增肥」。至於Kenny只曾在限時動態上，晒過一張風景相片，Edwin亦晒同一地點風景照，相信兩人是齊齊行山，有網民發現兩人貼相後，他們很快便刪除，似乎不想關係曝光。

這位靚仔Edwin來頭不少，他是Keystone Properties主席潘正洲的細仔，家族業務主要在大陸和香港發展房地產。Edwin在喬治華盛頓大學修讀金融和國際業務雙學位，並在南加州大學取得碩士學位，大學畢業後回港加入公司，近年更接手了家族事業王國。現年35歲的他，現在已經是公司董事，並負責三亞Hello Kitty主題樂園度假村項目，預計2024年落成。生得高大靚仔的Edwin，經常出席品牌活動，他的社交網不乏自己的型男相。

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