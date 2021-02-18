永恆不死的亞視今日在大埔總台舉行新春團拜，一眾管理層率領2020年亞姐亞軍何雙妍、季軍高文君、網絡人氣得主林寶玉及2019年亞姐季軍范莎莎出席並以鑼鼓表演助慶。

亞洲電視控股有限公司執行董事陳偉傑表示，今年會製作體育節目《百萬拳王》，屆時將會邀請運動員參與，《百》並非獎金遊戲節目，但預計會有禮品送給參賽運動員。亞視又會拍攝一系列微電影及短視頻，並計劃與星皓電影公司合作開拍電影，主攻內地巿場。而亞洲小姐競選總決賽預計3、4月舉行，陳偉傑說：「因為疫情關係，佳麗過嚟香港有少少問題，其他地方過嚟就要睇簽證問題，大陸、馬來西亞已經搞掂（賽區選拔），只欠台灣。」

早前一批裝修工人去到亞視大埔總台，拉起橫額抗議為亞視完成翻新工程後未有取得人工，陳偉傑指事件已完滿解決，他說：「亞視委託設計公司做工程，工程公司由設計公司聘任，我哋一早已經畀晒錢設計公司，知道（抗議）當晚已畀晒錢工程公司。」何雙妍對於亞姐決賽即將舉行表示興奮，她說：「又可以忙一輪綵排、訓練，而家養足精神，有得瞓就瞓。」

至於亞視計劃開拍電影，何雙妍與高文君皆表示希望能圓電夢，何雙妍說：「我嘅夢想係可以拍戲，新年期間亦有上堂學演戲，為演戲做準備。」高文君說：「讀書時有參與戲劇演出，希望可以參與電影演出。」

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