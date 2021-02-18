香港受武漢肺炎疫情影響下，戲院經歷78日停業後，今日終於有條件重開。戲院終於復工，開心的不單是院商及員工，一班餓戲接近3個月的觀眾，今日「報復式」入場睇戲，半日全港票房約為170多萬元，已大大高出停院前一日約100萬元的總票房。單《拆彈專家2》，截至今日5時許，已進賬71.2萬元票房，成績一枝獨秀。

今日戲院配合「安心出行」二維碼復業，但不少觀眾寧願選擇登記資料入場。遲來的賀歲檔，焦點電影是兩部華語電影，劉德華、劉青雲主演的《拆彈2》及黃修平執導的《狂舞派3》。以票房而論《拆彈2》成績最為突出，慢熱的《狂舞派3》截至5時票房約為13萬元。首日上映電影還有《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）暫時票房為49.7萬元及動漫《靈魂奇遇記》（Soul）暫時票房約為30.1萬元。日本動漫《鬼滅之刃 劇場版無限列車篇》仍然有一班捧場客，目前票房為13萬元，累計上映99日票房2,905萬元。

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