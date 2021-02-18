「多謝高登先」是今日在FB見到最多的一句，遠在台灣工作的杜汶澤，以及已移居外地的《十年》導演歐文傑等，都不約而同提到。原因是恭賀高先影院今日在堅尼地城開幕，同時感謝高先電影負責人曾麗芬（Winnie）對電影業的支持。

阿澤目前正身在台灣拍《尋找他媽的故事》，他昨日已預先在FB祝賀Winnie開戲院，亦佩服她的執着同堅持，阿澤話一直都有游說合作搞網上本土電影，形式類似Netflix，不過對方堅持「電影一定要響戲院上」，阿澤留言︰「我已經無氣，佢呢份執着，亦說服咗我自己。等咗咁多年，佢哋終於有屬於自己嘅戲院......香港電影，以後就靠妳喇！多謝高登先」。

感受至深的相信是同Winnie合作過《狂舞派》的監製陳心遙，他在FB開帖反問今時今日有錢的人，會做的不外乎炒樓、移民、掃Bit-coin，鋤強扶弱的會買多幾十手GME股票。他自言對電影不算鍾愛︰「因為如果我有錢，我都唔會選擇拎出嚟拍戲。但係香港有一個真係好鍾意電影嘅人，喺全世界都話戲院冇得做，電影人人上網睇嘅時候，仍然堅持投資去開一間全新嘅戲院，播放本土以至全世界嘅好電影畀香港人睇。我睇住佢點樣排除萬難，一關過一關，去圓佢呢個夢想，勇敢同硬頸嘅程度，一如10年前，堅持去投資一部冇人覺得有可能成功嘅港產片——《狂舞派》」。

另外，《十年》導演之一歐文傑、廣告創作人及專欄作家畢明及前DJ何嘉麗都在網上祝賀Winnie的戲院開張。

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