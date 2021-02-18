曾志偉今年大年初一，首次以TVB副總經理兼行政委員會特別顧問身份，出席無綫賀年節目，當日曾志偉心情靚爆，不停向藝員及一眾行政人員拜年打招呼，又和老友樂易玲密密斟，惟一是當「死敵」余詠珊透明，全程零交流。

事實上，曾志偉和余詠珊不和已經不是秘密，有TVB中人向《蘋果》透露，自宣佈曾志偉入主後，大家都在「吃花生」等睇戲，未料正月未過大局已定，他又爆早於本月11日年三十晚，曾志偉一度「吹雞」，稱要在年初三搞賀年騷，台前幕後工作人員一下子陣腳大亂。

該TVB中人向《蘋果》說：「佢（曾志偉）年三十『吹大雞』，講明全部相關嘅人要返工，唔返就自己執包袱，點知初二又話取消，大家梗係開心啦，可以安心過年吖嘛！」至於，為何彈出彈入，話搞又唔搞？他相信是藝人檔期問題，「其實搞都係為啖氣啫，因為初一嗰個騷唔係佢主導，所以咪想初三搞一壇自己嘢，宣示下主權，仲講明唔畀星夢星歌手嚟，擺明剃余詠珊、何哲圖兩公婆眼眉，但新年流流，咁急點可能搵到其他公司歌手出席，搞唔成大家最開心。」

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