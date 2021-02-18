《狂舞派3》首映禮今晚在上環高先電影院舉行，導演黃修平帶領演員蔡瀚億（BabyJohn）、楊樂文（Lokman）及劉敬雯等出席，Mirror及Error成員均有出席支持Lokman，但不見近排是非不斷的吳保錡，兩組合成員亦未有接受訪問。

與湯怡即將奉子成婚的麥秋成今晚亦有出席， 他透露計劃今個月26號即農曆正月十五，於陽明山莊舉行簽紙結婚儀式，他說：「因為疫情限定人數，唔係太多人出席，一圍大概20人，邀請恩師、高層、老闆楊受成先生太太等，年底會再擺酒宴請其他好友。」

麥秋成指透露湯怡現時懷孕4個月，心情很好，只是有時好容易𤷪𤺧，他說：「佢冇要求我夜晚出去買嘢畀佢食，但佢由細到大見到甜嘢都會反胃，而家反而鍾意甜食。之前食嘢有反胃，而家穩定咗。而家懷孕4個月，已經知道性別，但係等之後一齊公佈。」

湯怡又買了一本書《如何成為一個好爸爸》，讓麥秋成努力學習，他說：「睇完覺得幾有趣，知道好多嘢 。而家忙住買嘢佈置婚禮，雖然係簡單佈置，但係婚禮對新郎新娘嚟講都係一生嘅一次。」

同樣因奉子成婚的余香凝（Jennifer）今日陀住BB到場支持，她表示大肚時仍有幫高先拍戲，今日一定要出席撐場，她笑言：「希望BB將來識跳舞。」Jennifer表示老公有叮囑她小心出入人多地方，她說：「今次陀得幾舒服，所以我成日唔記得自己有BB，預產期係夏天，已知道性別，但過多1、2個月先公佈，啲朋友估得咁開心，等佢哋繼續估吓先。」

Jennifer最近努力進食，肥了很多，她說：「之前醫生檢查話BB偏細，所以要增肥，最近肥咗20磅，BB大細剛剛好，我終於明白媽咪嘅偉大，希望生咗之後有瘦身廣告搵我。」Jennifer正苦惱考慮開刀還是順產，她解釋：「見到倪晨曦經常做運動都生得咁辛苦，最擔心要食全餐。」

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