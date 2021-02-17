陳欣妍和沈殷怡去年因為拍ViuTV節目《美女郊遊遊》而升呢做女神，兩位英文名都叫Shirley而被封為「Double S」，不過有傳兩人私底下關係麻麻。沈殷怡近日與強尼主持《晚吹─有酒今晚吹》，在大前晚播出的一集請來陳欣妍做嘉賓，沈殷怡酒後吐真言狂數陳欣妍，除爆對方尿頻，更指她拍真人騷表現軟弱兼麻煩：「everyday都喺度喊。」

陳欣妍和沈殷怡去年因為拍ViuTV節目《美女郊遊遊》，穿上bra top行山成為網民熱話，兩人在鏡頭前似乎很有默契兼互相照顧，但鏡頭後多次有傳兩人的關係麻麻，私底下更甚少聯絡。在大前晚播出的ViuTV節目《晚吹─有酒今晚吹》上，陳欣妍接受沈殷怡和強尼的訪問，強尼問陳欣妍與女拍檔合作有否困難？陳欣妍表示沒有，因為讀了13年女校，習慣與女生相處，不過沈殷怡直言有點不習慣：「喺《郊遊遊》裏面，我擺明係一個男朋友嘅角色，我有時會諗點解身邊嘅女人，可以真係咁女人，覺得佢哋好麻煩，搞到我要好似男朋友咁去處理佢。」接着手指住陳欣妍說：「佢都知㗎，我好似帶條女去行山！」

強尼欲解圍反變撥火頭

接着沈殷怡更模仿陳欣妍扮嬌嗲聲說：「你唔好放開手呀，我真係要拖住你，真係要蹺住你，唔得呀，我要同你十指緊扣呀！」然後表示：「我心諗，點解行山十咩指緊扣呀！」陳欣妍即自辯：「因為我好敏感，要有觸感掂到，我先有安全感。」沈殷怡繼續爆seed：「可能因為我份人嘅性格好硬頸，又鍾意去捉曱甴，又鍾意乜嘢都死撐，好唔鍾意俾人哋覺得我係好軟弱，但係呢位小姐呢，everyday都喺度喊！」被數的陳欣妍顯得尷尬，並狀甚委屈說：「呢位小姐已經用盡畢生嘅勇氣去完成所有任務！」強尼亦出口解圍：「見到佢嗰條鼻涕，你唔係唔知呀？」誰知沈殷怡更加火起：「你唔係唔知佢喊得幾勁呀？我每日都要呵護呢個女朋友嘅心靈，『乖啦！冇事嘅！』」

陳欣妍坦言在拍攝初期兩人不相熟，並因為她的反應慢半拍，承認多次「激到阿沈半死」，後來講起在叢林中去洗手間，沈殷怡又突然「港女」上身狂數陳欣妍：「唔知點解佢有個尿頻嘅習慣，呀！唔好意思，我爆咗出嚟，我講咗出嚟唔好意思！」講完繼續爆：「真係呢，唔知點解佢一行入到深山度就想去洗手間，每次爬到一半就話好想去，之後成隊crew就會roll機跟住佢去洗手間囉，不過最後片段出唔到街。 」

陳欣妍直認麻煩被遷就

對於被沈殷怡在節目中狂數，陳欣妍昨以短訊回覆《蘋果》表示：「咁我又真係好麻煩，我集集都喊，真係好驚，好彩有佢陪我，如果唔係我真係乜都唔敢玩。由《郊遊遊》開始同阿沈都係一凹一凸，合作多次，大家嘅性格、優點缺點都好清楚，會彼此遷就（其實係佢遷就我多啲）！」

沈殷怡晚上回覆《蘋果》否認狂數拍檔：「就係因為拍檔咗咁多個節目，熟咗有默契先會互爆料。我同身邊好多拍檔好多節目都係咁㗎！我哋了解對方底線喺邊，冇邊個數邊個，係愛呀！」她續說：「喺節目我都話過，我當阿陳係我女朋友咁照顧，當得係女朋友就梗係有愛，有愛嘅每對小情侶都會打情罵俏㗎啦！大家太認真啦，多謝大家過去一年咁鍾意Double S，希望大家繼續支持阿沈同阿陳！」

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