前港姐冠軍葉翠翠自從離開無綫後，近年正式轉型做美容界KOL，越做越紅，生活也越來越富貴。三年抱三、現年39歲的葉翠翠，除了生仔休息數天外，幾乎日日在家做網上直播。據報道她高峯期每月賺過百萬，同時兼任八個代言工作，一家五口居於巿值約9,000萬港元的獨立屋豪宅，去年她更購入價值380萬的法拉利，送給老公周曉東做禮物。

小朋友樂園

據《壹週刊》報道，日前葉翠翠的老公周曉東拖着三歲半兒子Jake在金鐘行超巿後，駕跑車返回紅山半島的獨立屋。葉翠翠曾在社交網分享家庭照，可見豪宅面積甚大，除了有樓梯供兒子跑上跑落，還劃出一大片空間做小朋友樂園，當中有不少大件玩具如射籃遊戲、滑梯波波池，而花園露台就放有巨型吹氣泳池，讓他們享受親子樂。

一家生活幸福美滿，多得葉翠翠勤力搵錢，做一個有責任感的KOL，而且近年甚少外出。

生完即開工

葉翠翠的友人透露：「翠翠生第一、二胎，即刻喺醫院開直播畀粉絲見BB，生第三胎仲犀利，生完幾個鐘就打電話傾公事，傾完先話畀對方知自己喺醫院生B。翠翠會喺介紹前試過晒啲產品，產品唔理想寧願賺少啲唔會分享，所以佢越做越有壓力。」

葉翠翠於2015年和周曉東結婚，分別於2017年及2018年誕下長子Jake和次子Triton，去年2月再誕下孻仔。葉翠翠注重養生之餘，皮膚保養甚佳，她曾自認是幸福女人，指老公在甚麼時候都給她最大支持，讓她可以專心為事業打拼，所以令她堅拒電視工作：「冇戲癮，叫我做配角又唔想，主角又會太大壓力。」