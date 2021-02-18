憑經典日劇《同一屋簷下》出道的日本影后中谷美紀於2018年爆出秘嫁德國籍中提琴手Thilo Fechner，她近日接受《婦人公論》雜誌訪問，罕有地談及家庭生活，還自爆婚後成為後母。

中谷美紀受訪時表示她大約於四年前已開始為Thilo不時往返奧地利和日本生活，但由於受到武漢肺炎疫情影響，丈夫的演出都相繼被取消，正處於失業狀態，而中谷亦暫時未能返回日本，所以只能長期在薩爾斯堡的寓所中過着隔離生活。中谷指她於2016年認識丈夫，當時完全沒有想過要結婚，後來結婚都只是因為覺得簽證麻煩，在外國生活帶來不便。中谷又指她當初與丈夫是用英文溝通，但後來為了方便與丈夫和前女友所生的女兒溝通，而努力學習德文，又指她與丈夫前女友一家的關係不俗。中谷直言當初因為與現年8歲的繼女溝通有困難，導致繼女經常不吃她煮的餸菜，令她感到非常失落。中谷又表示她與丈夫一年內會有半年時間分開生活，但卻並不感到寂寞。中谷還自爆患有天性關節問題，走路時會感到痛楚，需要接受物理治療。

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