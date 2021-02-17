今年20歲的陳毅燊（ANSONBEAN）在《全民造星III》獲季軍後，憑跳唱功力及靚仔外形，輕易俘虜大批「豆迷」，日前他宣佈加盟古天樂、林建岳旗下的新公司Cool Style，成為公司首位藝人。人紅自然是非多，日前《蘋果》收到讀者Matthew爆料，自稱是ANSONBEAN同班同學，大爆對方14歲時曾因貪玩在簷篷「飛簷走壁」，跌穿頭成地血上港聞。在Matthew提供的新聞連結中，事發日期為2015年6月，當日兩名中學男生貪玩爬上赤柱大街牌檔的簷篷，被街坊發現喝止，惟簷篷疑不勝負荷，二人墮下倒地。警員接報到場，其中14歲男生頭部受傷，清醒送東區醫院治理，Matthew指該受傷男生正是ANSONBEAN。

蹺課被罰停學

除了在外「闖禍」，ANSONBEAN亦是老師眼中的「超級問題少年」，Matthew說：「我哋班同學私底下都有傾過佢係咪有過度活躍症，因為佢經常整親手扭傷腳，打石膏返學，中二嗰年我親眼見佢將條麻繩，擲上嗰把開着咗嘅風扇葉扮泰山，點知假天花唔受力，連埋風扇都跌落嚟，好彩人冇事。」Matthew更爆ANSONBEAN試過跳出圍欄做「逃學威龍」，被學校處罰停學兩星期︰「中五嗰年佢上完堂放小息，忽然爆咗學校大門個鎖，爬圍欄出去，全日冇上堂，佢本身住學校宿舍，嗰晚都冇返嚟，結果第二日畀人捉返學校，佢父母都有出現，被學校處罰停學兩個禮拜。」Matthew指ANSONBEAN成績中上，談到操行時則笑說：「我哋學校好free，學生好少因為髮型畀老師捉，但佢幾次剪個undercut頭返學，最後老師要佢剃光頭，咁耐以嚟都冇聽過學生要停學，咁你諗吓佢嘅操行成績係點？」他說ANSONBEAN中六時被父母送往英國讀書。

拍過幾次散拖

Matthew指ANSONBEAN對同學不錯，只是貪玩無時停，他又透露ANSONBEAN中學時很有異性緣，和同校女生拍過幾次散拖，最短幾個禮拜，最長只有一年。他說：「佢媽咪好嚴，講明唔畀佢拍拖，不過佢住宿舍，佢阿媽管唔到咁多。」Matthew更指每次都是ANSONBEAN主動提分手。