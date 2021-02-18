座落於堅尼地城的高先電影院今日隆重開幕，由高先電影老闆曾麗芬（Winnie）及3名股東合投資3000萬開設，為該區提供4個影院280個座位。同屬高先電影公司投資的《狂舞派3》導演黃修平及演員蔡瀚億（BabyJohn）、楊樂文（Lokman）及劉敬雯等出席開幕禮支持。

在開幕禮上Winnie分享說：「大家知我一路做電影發行同製作，有一間戲院係我嘅心願，一直都冇放棄，香港電影成功，全靠大家努力有更美好將來。」一圓開設戲院夢的Winnie表示，覓得好業主給予優惠租金支持，她說：「業主初時都冇諗住做戲院，佢將全幢外牆翻新想美化社區，咁啱呢度樓底適合我哋租用。」Winnie期望日後再在九龍及新界各開1間戲院，對於首間戲院預計何時回本，Winnie說：「暫時預6、7年回本，因為疫情下暫時要半入座率，我哋都要保守去估算，期望放寛後可以加快回本。」

Winnie透露由2019年中開始籌備戲院，期間經過4次修改圖則才獲有關部門批核，最終年三十晚獲批可以開業，她指旗下戲院不單止上映自家電影，舉例首天上映便有《拆彈專家2》及《靈魂奇遇記》等多部外語片。戲院首日開業，售票情況理想，在售票處旁亦設「安心出行」二維碼讓觀眾使用。BabyJohn表示，早前預期《狂舞派3》在年三十晚上映，之後得知再延1星期，讓他農曆年這星期可以陪伴家人，他說：「過年我玩遊戲到某個時候就會贏，相信呢齣戲都係，部戲終於可以上好期待。」BabyJohn表示，今次與戲中演員合作，建立深厚友誼，隨後會見到他們合作拍攝的新搞作。Lokman說：「我都好耐冇入戲院，期待有報復式消費出現。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！