今日是年初七人日，繼日前葛民輝、蔡一智現身荃灣龍母廟拜神祈福，今日下午3點左右，《蘋果》在龍母廟就遇見謝東閔同「偷食」女友朱智賢，同場還有陳山聰夫婦。

屬牛的謝東閔今年犯太歲，不知是否專誠到來拜太歲祈福，現場所見，兩人走到每座廟前都有拜神祈福，似乎不是第一次到來，當二人離開時，朱智賢跟記者連聲說︰「新年快樂，身體健康！」而謝東閔主動向記者派利是和拜年。謝東閔離開時邊落樓邊透露新年願望︰「身體健康，最緊要身體健康。」當問到有否考慮幾時跟女友朱智賢拉埋天窗？謝東閔先呆一呆，然後以「身體健康」來帶過。

今日無綫變天，星夢的何哲圖將於本月底離職，而曾志偉將接手音樂業務。對於公司人事變動，問到屬星夢旗下歌手的謝東閔可有擔心？他說︰「最緊要開心啦，新人事有新景象，最緊要工作順利。」作為星夢歌手，謝東閔在上月舉行的「2020年度勁歌金曲頒獎典禮」拿下2.5個獎，至於女友朱智賢就因去年的偷食黎振燁事件而事業停滯，難得謝東閔夠大方，對女友不離不棄，兩人感情至今未變。

此外，陳山聰同太太Apple亦到龍母廟拜神，往年都有來拜神的他十分闊綽，每見廟祝都大派利是。當他離開時，他主動向記者表示，因將會有新劇開工，為劇組祈福望開工順利。當談到今日公司人事變動，他表示未收到消息，但他說︰「點變都好啦，作為藝人，最好多啲工作機會。」問他跟曾志偉定余詠珊較熟，他表示因之前跟志偉合作過《獎門人》故較熟絡，他更謂︰「新一年希望全台藝人都多啲工作，因為疫情大家都少咗好多工作，希望今年大家工作多番啲，疫情快啲好，一切回復正常，我哋唔使戴口罩、除口罩嚟拍劇。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！