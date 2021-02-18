無綫行政總裁李寶安今日突然向員工發出通知，星夢娛樂行政總裁的何哲圖將在本月28日離任發展個人音樂事業，而音樂事業將由曾志偉負責。而一直負責綜藝節目的余詠珊，其職銜改為助理總經理 (業務發展)，正式被調離綜藝節目。

據知，當日志偉和祖藍回巢消息一出，台前幕後均表現振奮，有幕後見余詠珊大勢已去，直指今日是TVB「重光日」，有指其中一個原因，是掌管綜藝科節目的余詠珊多年來排斥異己，任用自己人，令大台人怨聲載道，亦令不少員工心淡離巢，造就大量人才流失，所以不少人都對這安排未有感到太意外，皆因志偉與余詠珊兩人的恩怨早已傳遍整個電視城，志偉今次以高姿態回歸，余詠珊被「落馬」只是時間上的問題。

「殼王」陳國強在2011年入主無綫後將管理層洗牌，何麗全和陳志雲先後離開無綫後，殼王急召愛將余詠珊頂替何麗全之位，掌管綜藝科，余詠珊旋即吸納大量昔日亞視和有線藝人過檔，全面力捧，包括黃翠如、洪永城、田蕊妮、陸浩明、區永權、李潤庭和陳貝兒等等，為了令愛將加入拍劇行列，更與掌管戲劇科的曾勵珍和掌管藝員部的樂易玲展開明爭暗鬥，搞到「樂易玲黨」的一線藝人如佘詩曼、陳法拉、林峯、黃宗澤和鄭嘉穎等都轉做部頭合約，「余詠珊黨」成功佔有一席位。

帶挈完愛將，又怎可能遺忘另一半，無綫在2013年成立星夢娛樂音樂公司，余詠珊老公何哲圖做揸弗人，旗下歌手壟斷劇集歌曲，結果唱來唱去都是幾個所謂的一哥一姐，勁歌頒獎禮更淪為星夢分獎禮。向來老友鬼鬼的杜之克，亦被帶挈連番步步高升，至今已位列副總經理職位。

而原本事是無綫綜藝搞手的曾志偉，每年都做港姐、台慶等大騷司儀，但自從余詠珊成為綜藝科揸fit人後，兩人的關係逐漸變差，志偉在2013年為《女人俱樂部》擔任監製，碌盡人情卡邀請李若彤等人回巢演出，在選定年輕版的女角時，卻因余詠珊介入，老公何哲圖旗下藝人順利入圍，曾志偉亦無權決定，最後余詠珊揀選了星煥旗下Super Girls成員Heidi和Cheronna擔正，此後志偉曾多次爆港姐騷情況：「慘不忍睹！」近年已甚少再為港姐擔任司儀，在大騷亦不見蹤影，關係正式決裂，志偉的愛將亦一一離巢。

相信余詠珊自己也想不到志偉竟然高調回巢並成為她的上司，她的愛將會否陪她過難關呢？

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