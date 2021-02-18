現年46歲的90年代「日本國民美少女」後藤久美子當年為愛情放棄事業，於1995年與前一級方程式車手阿里斯（Jean Alesi）結婚後，育有兩子一女。久美子的24歲大女Helena於2017年出道做模特兒，並在日本藝能界發展，可惜星運平平。而21歲大仔Giuliano就跟爸爸一樣，成為法國賽車手，並於2019年正式出道。阿里斯在退出車壇後，轉行成為生意人，有指身家高達400億日圓（約29.3億港元）。不過，阿里斯上月接受意大利傳媒訪問時，直言做賽車手就必需一直燒錢，是十分瘋狂的事情。而近日更傳出久美子和阿里斯為了幫兒子成為一流車手，變賣法拉利F40名貴跑車。

久美子的友人向日媒爆料指，由於Giuliano近年的賽車成績未如理想，阿里斯和久美子決定賣車幫兒子繼續參賽：「車手為了繼續駕駛好車，就得以支付巨額的款項，這是業界的常識。阿里斯和久美子為了兒子已經花光資產，最近被迫賣出法拉利。」據悉，Giuliano正於日本找尋贊助商，準備將賽車事業遷移到日本。而近年因演出電影而多次獨自回國的久美子，亦被傳與阿里斯的感情出現問題。有電影圈工作人員指，久美子為了出席3月中舉行的第44屆日本電影學院大獎而再次回國，更因為武漢肺炎疫情而雖然接受隔離，而由於頒獎禮有可能改以網上形式舉行，所以圈中人對於久美子決定返回日本感到驚訝。不過另一方面，阿里斯的友人就指久美子與丈夫恩愛如昔，她回國只是順便幫Giuliano的日本賽事宣傳。

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