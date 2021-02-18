韓國30歲女星朴信惠首度與40歲男星曹承佑合作，兩人主演的JTBC新劇《Sisyphus:the myth》昨日首播，香港劇迷可於Netflix上追看。朴信惠、曹承佑及導演陳赫昨日已現身網上發佈會造勢，劇集首播成績亦相當理想，開播收視有5.608%，首都首爾圈收視亦達6.766%，從開播開始已穩守水木劇（逢周三及周四播出）冠軍寶座，更刷新了JTBC收費台水木劇收視最高的紀錄。

曹承佑開場遇空難

《Sisyphus:the myth》首集已交代了不少劇情，當中講述曹承佑飾演的工程師韓泰術一開場即遇到飛機事故，他在生死之間利用機智成功搜救了全機人員。而朴信惠飾演來自未來的最強鬥士姜瑞海則獨自來到現代尋找能夠拯救世界的曹承佑。

勾起傷心回憶

而曹承佑偶然遇到與他一起經歷飛機事故的副機長，但卻見對方臉上帶着傷痕，而且更一邊說着「管制局」、「行李箱」等奇怪的話，同時又給了一個包含了當天飛機事故真相的USB給曹承佑。當曹承佑看到片段時發現撞到飛機上的竟是行李箱以及其10年前已去世的哥哥，大感震驚，同時亦勾起了以往的傷痛。曹承佑因而決心查出真相，令觀眾好奇之後劇情的發展。

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