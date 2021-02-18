昨日（17日）是蘇施黃66歲生日，日頭她與密友金燕玲到大埔慈山寺參觀，晚上留在家中與金燕玲、關之琳及友人在家慶祝，過一個簡單的生日。她昨晚在社交網貼相，指家中三位工人姐姐還親手整蛋糕給她，她留言︰「工人好sweet，自己做了個生日蛋糕畀我，四個人食生日小便飯。」

今年58歲的關之琳（之之），不知是否阿蘇沒有修圖的習慣，相中的之之雖然不覺有皺紋，但她雙眼冇神，雙頰現法令紋，更顯老態。出名是圈中富婆的之之，近年經常在大陸找商機，去年9月她曾上大陸賣貨平台節目，可是當時她的濃妝難掩法令紋，被網民嫌老，不過仍無阻她早前在大陸與一班嫩男唱K。

至於阿蘇在另一則帖文，見她昨日與金燕玲去到大埔慈山寺參觀，還在寺內巧遇古巨基一家三口，當時由古太Lorraine孭住下月便一歲的兒子。不過網民見到BB沒有戴口罩，留言謂︰「做咩BB唔帶口罩咁危險。」亦有網民留言問阿蘇︰「有冇畀利是BB呀？」但亦有網民質疑阿蘇的宗教信仰，留言︰「亞蘇不是基督教嗎？」、「基督徒都肯到寺一遊認真罕見」，有網民為阿蘇說句公道話︰「我係基督徒，我都喜歡參觀建築美麗嘅寺廟。全在乎你自己係乜嘢心態去對待。」

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