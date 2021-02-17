現年43歲的陸駿光日前特地到香火鼎盛的上環文武廟拜神求事業運，去年他憑ViuTV劇集《太平紋身店》成功入屋，希望疫情下keep住聲勢，事業更上一層樓。他去年接下不少工作，可惜因為疫情令檔期一拖再拖，損失不少搵錢機會，當日拜神主要求事業順利，他說︰「今個月為港台劇開工，之前因為疫情暫停，好多嘢只拍咗一半，𠵱家要盡快完成，手上亦有幾個工作傾緊，希望牛年有更多工作機會，𠵱家有嘢做已經好感恩。」

最難忘通宵開賭檔

初三赤口出生的陸駿光自爆細個包拗頸︰「我都幾反叛，加上水瓶座，啲情緒成日都好似過山車，同人意見又相反，所以40歲前都幾難搞，不過𠵱家情緒穩定好多，而且年紀大咗冇咁執着，只會分享唔同意見，以免傷感情嘛。」他說過年最難忘通宵開賭檔︰「10年前會約埋啲中學同學約埋一齊賭通宵，由年三十晚開始，賭足幾日，我哋鍾意玩射龍門，你知射龍門好邪，以為範圍越大越安全，就買重啲，點知往往中伏，嗰啲moment係最開心，大家會嗌到癲晒，有啲人輸得好甘，一晚輸成幾千蚊，我就好少，因為唔捨得賭，玩吓一、二百就OK。」

陸駿光去年除了拍《太平紋身店》外，亦拍了一齣網劇《女法醫JD》，近日為港台劇開工，角色很有發揮空間︰「拍呢套港台劇好大挑戰，由50幾歲講番轉頭30幾歲，後生做收數佬，之後轉做社工，心路歷程轉變好大，演技都好多地方發揮。套戲係講我對年輕時做嘅事後悔，會返去以前改變人生。」

與吳綺莉共舞嗌難

陸駿光在《太平紋身店》其中一幕與吳綺莉情深共舞，成為網友熱話，重提這場戲，他亦忍俊不禁說︰「自己睇返呢場戲都忍唔住笑，我係笑自己啲舞，拍呢場戲有驚無險，因為我冇跳舞底，同吳綺莉拍之前嗰日至排舞，咁佢又高過我，有啲shot我要抱住佢轉圈，真係有難度，自己好驚hold唔住跌咗佢落嚟。」談到網民狂嘲吳綺莉老態，他為對方解畫︰「估唔到網民對呢幕戲咁大反應，我都始料不及，其實綺莉都好努力，不過無論點掀起話題都係好事。」

撰文︰祖李

場地提供︰Fine restaurant & lounge