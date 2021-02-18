曾志偉重返無綫擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）主理節目進行大改革，而綜藝科高層余詠珊，今日忽然被調職為助理總經理（業務發展），全力協助推動公司業務發展，其夫星夢娛樂行政總裁何哲圖，將於本月底離任，由曾志偉接手兼發展音樂業務。

星夢娛樂其實是無綫旗下的一間附屬唱片公司，早於2013年11月15日成立，前身為星煥國際，取代正視音樂成為無綫節目歌曲的獨家提供商，因此所有無綫節目歌曲版權均屬於星夢娛樂，大部分節目歌曲由星夢歌手主唱。何哲圖月底離職，一眾星夢幫歌手失靠山，未知可受到影響。

網民今午即在討論區開post，戥星夢幫擔心，「吳若希、菊梓喬冇咗個Sugar Daddy」、「菊梓喬同張家誠收皮了」、「勁歌十首有四首都係菊屎橋」、「大洗牌都係好事，睇到星夢頒獎禮都唔想睇」、「周柏豪係咪收得皮」。

36歲周柏豪2017年7月加盟星夢娛樂，當時尚未公開「表忠」，2019年逆權運動，他曾在社交網呼籲港人登記做選民，遭大陸網民狂轟他是「港獨豪」被杯葛。據知，當時星夢揸弗人何哲圖，即命令周柏豪不要再發表相關政治意識的內容及不可表態，同時下令星夢歌手禁聲，不可就社會事件表態。

有指周柏豪被公司停施壓，2019年8月周柏豪一度刪走IG所有帖文作無聲抗議。何哲圖與余詠珊深感TVB着重大灣區巿場，想盡辦法要周柏豪瞓身表忠，於是去年高調要他接受撐警陳百祥（阿叻）訪問，跪地後成為真正「藍神」，可是仍是吃力不太討好。不過周柏豪就穩坐做星夢一哥，早前無綫《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》中，周柏豪跟胡鴻鈞瓜分最受歡迎男歌星，表面風光。但隨着曾志偉接管音樂業務，周柏豪未知是否可繼續風光。周柏豪當日為「錢」途靠何哲圖與余詠珊這一邊，但今次人事變動，他隨時變成靠錯邊，有機會得不償失。

何哲圖與余詠珊在位時，四大唱片與無綫爆出版稅風波交惡，死結多年未能解開。四大唱片封殺無綫，旗下歌手亦絕迹無綫節目，曾志偉這次強勢回歸，傳出有意借何麗全的人脈及外交能力，徹底解決這個問題。

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